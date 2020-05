蓬佩奧稱正常人不會說香港自治 環時：先戴好口罩

▲ 【港版國安法中美角力】蓬佩奧稱「正常人不會說香港自治」 環時胡錫進:先戴好口罩

港區國安法令香港成為中美博奕棋子。美國國務卿蓬佩奧正式照會美國國會,稱香港不再滿足美國給予特別待遇條件,事實上為修改或撤銷《香港政策法》鋪路。蓬佩奧稱,「沒有正常人」會認為香港有高度自治。《環球時報》總編輯胡錫進炮轟,美國政客狂妄地認為香港命運就在他們手裏。胡錫進形容,華盛頓「太過自戀」,蓬佩奧最好先戴好口罩。

蓬佩奧在美國時間周三(27日),就1992年《香港政策法》評估向美國國會報告,正式宣佈香港並不適合繼續接受美國特別待遇:

「香港不再值得繼續接受,美國在1997年7月以前,根據美國法律所開出的待遇。」

(Hong Kong does not continue to warrant treatment under United States laws in the same manner as U.S. laws were applied to Hong Kong before July 1997.)

「事實說明,今天沒有理智的人能說,香港繼續在中國之下擁有高度自治。」

(No reasonable person can assert today that Hong Kong maintains a high degree of autonomy from China, given facts on the ground.)

港區國安法細節尚待公佈,《環球時報》總編輯胡錫進在微博發帖,狠批蓬佩奧在港區國安法還未製定出來前就如此「妄評」,代表了美國將涉華的一切都歇斯底里跳腳。

胡錫進稱,香港是否高度自治豈能由美國定義:

「華盛頓太過自戀了,蓬佩奧這樣的美國政客狂妄地以為,香港的命運就攥在他們的手裏。」

胡錫進表示,美國其實只有香港獨立關稅地位這張牌,這已被中國人看透。他指香港是美國最大順差來源地,並住有8.5萬美國公民。「看看美方自己將如何吞下他取消香港獨立關稅地位的苦果。」

胡錫進續稱,香港國際金融中心地位最大支柱,是與中國內地龐大經濟體的特殊關係,這比美國態度重要得多:

「美國是超級大國,但這些年已經瞎折騰得越來越瘦了,如今又重病纏身。蓬佩奧在口出狂言之時,最好先把口罩戴好了。」

