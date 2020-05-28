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【港區國安法】環球時報胡錫進：「獨立關稅」這張牌已被研究透

環球政經 09:00 2020/05/28

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美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周三（27日）指，已向美國國會確認香港不再享有港人治港的權利，因此根據《美國香港政策法》，香港或不會像1997年回歸前一樣，獲得美國法例賦予的特殊待遇。內地環球時報總編輯胡錫進於微博發帖文表示，香港是不是處於高度自治狀態，豈能由美國定義，批評華盛頓太過自戀。

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胡錫進表示，蓬佩奧狂妄地以為香港的命運就在他們的手裡，美國手裡實際上只有香港獨立關稅地位這一張牌，已經被中國人研究透。他續指，香港是美國最大貿易順差來源地，有8.5萬名美國公民，看看美方如何吞下取消香港獨立關稅地位的苦果。

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撰文 : 國際組

貿易戰 市盈率 貿易 國安法 美國－香港政策法 編輯 香港 中國 美國 環球時報

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