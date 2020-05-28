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【港版國安法】取消特殊待遇第一擊　關稅料與中國看齊　

環球政經 08:00 2020/05/28

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美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）指，已向美國國會確認香港不再享有港人治港的權利，因此根據《美國香港政策法》，香港或不會像1997年回歸前一樣，獲得美國法例賦予的特殊待遇。《美國香港政策法》所給予的其中一項特殊待遇，就是承認香港為獨立關稅區，路透社引述消息人士報道，美國政府正考慮暫停給予香港出口貨品到美國的關稅特殊待遇，作為北京計劃實施「港區國安法」的部分回應，意味華府可能會對香港出口貨，徵收與中國內地一樣的關稅。

相關新聞：【港版國安法】蓬佩奧稱香港非自治　不獲特殊待遇

相關新聞：【港版國安法】《美國香港政策法》有何特殊待遇？

過往美國總統特朗普（Donald Trump）與中國打貿易戰，對中國貨徵收高額關稅，但香港獨立關稅區的地位，因此香港出口到美國的商品，都不受華府對華關稅影響，同樣地，中國向美國開徵的關稅亦不會在港開徵，故兩年前中美貿易戰打得火熱時，不少美國農產品都轉銷香港。華府數據顯示，美國去年從香港進口總值47億美元的商品，美國沒有對來自香港的貨物徵收關稅。

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