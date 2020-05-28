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【航空告急】波音宣布裁減逾12000個職位　陸續有來

金融經濟 09:04 2020/05/28

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【航空告急】波音宣布裁減逾12000個職位　陸續有來

波音（Boeing）宣布裁減逾1.2萬個職位，當中一半屬於非自願離職，首批涉6770名美國員工，受影響員工於本周接到通知。波音行政總裁Dave Calhoun表示，自願離職計劃結束，不得不開始非自願離職。

波音周三表示，有5520名美國員工接受自願離職安排，將於數星期內離開；未來數月還會作出額外裁員安排，涉數千人。

波音管理層上月曾指，計劃今年將裁員約一成，涉及約1.6萬人，主要由於航空公司受疫情影響下乘客量大跌，因此不願意或無能力接收新飛機。

波音稱，受累新冠肺炎疫情，未來幾年客戶將需要的商用飛機和服務數量將大減，波音的生產線及辦公室的工作崗位將減少。

波音表示，一些航空公司客戶報告稱，自疫情爆發以來，機票預訂數量首次超過取消數量。波意指，雖然看到了復甦的萌芽，但航空業需要幾年時間才能恢復到2個月前的水平。

另外，波音宣布將在華盛頓州倫頓（Renton）的工廠，重啟737 MAX機型生產的計畫，低限度生產737MAX。

【航空告急】波音擬本周宣布裁減2500個職位

【航空告急】加航將裁減2萬名員工　未來3年大幅縮減規模

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責任編輯︰梁浩碩

裁員 航空業 航空 波音 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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