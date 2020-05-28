▲ 恒指黑期跌約110點 道指期貨升162點（不斷更新）

美股造好，中美關係因「港版國安法」再度緊張，惟市場對研發新冠肺炎疫苗及重啟經濟活動憧憬持續，加上歐盟及日本加碼刺激經濟，道指升553點。美國國務卿蓬佩奧表示，美國不再保證港獲美特殊待遇，港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開192點，恒指料開報23108點。

【港版國安法】蓬佩奧：不再保證港獲美特殊待遇

大摩第四度降恒指目標價 憂中概股退市風險及港社運升溫

【08：49】亞股向上，日經225指數升256點或1.2%，報21675點；南韓KOSPI升0.8%，報2047點。

【08：44】恒指黑期跌約110點，報23093點；美股期貨向上，道指期貨升162點，報25696。

【08：05】美國眾議院投票通過法案，授權對侵犯維吾爾族人權的中國官員實施制裁。眾議院以413票贊成，1票反對，通過《2020年維吾爾人權政策法案》。

【新疆人權法】美國眾議院通過人權法案 將交送特朗普簽署

【07：45】天能動力 （00819） 昨遭沽空機構CloudyThunder（陰霆研究）發表報告追擊，天能動力發澄清公布，指有關文章內容及指控失實，表示公司於中國境內註冊之下屬子公司已向所屬司法機關報案，並保留通過其他法律手段追究其法律責任的權利，稍後會就進一步發布澄清公告。

天能動力︰指控失實 昨遭沽空機構CloudyThunder追擊

【07：00】道指收報25548點，升553點或2.2%，創3月6日以來收市新高。標指收報3036點，升44點或1.5%，創3月4日以來收市新高；納指早段一度跌195點，收報9412點，倒升72點。

港股ADR收報23108點，跌192點或0.8%。恒指夜期收報23033點，跌172點，低水268點，成交21,653張。

道指升553點港股ADR跌192點 紐約期油跌4.5%

【疫情焦點】全球累計逾578萬確診 美國累計確診逾174萬

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責任編輯︰梁浩碩