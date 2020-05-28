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「港區國安法」表決在即　地產股逆市挫新世界跌2%（不斷更新）

金融經濟 10:36 2020/05/28

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恒指黑期跌約110點　道指期貨升162點（不斷更新）

美股造好，中美關係因「港區國安法」再度緊張，惟市場對研發新冠肺炎疫苗及重啟經濟活動憧憬持續，加上歐盟及日本加碼刺激經濟，道指升553點。美國國務卿蓬佩奧表示，美國不再保證港獲美特殊待遇，港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開192點，恒指料開報23108點。

【港版國安法】蓬佩奧：不再保證港獲美特殊待遇

【港區國安法】美國回應港立國安法　措施可包括簽證及經濟制裁

大摩第四度降恒指目標價　憂中概股退市風險及港社運升溫

【10：36】港交所 （00388） 跌幅擴大至1.7%，低見267.2元。

【10：28】恒指最新跌25點，報23275點。

【10：16】南華金融 （00619） 挫三成，破底低見0.103元，涉3宗成交或1124元。

【10：13】港股明顯欠方向，大市再度轉升，現於23300點水平爭持。

【10：12】長和系下跌，長和 （00001） 跌1.1%；長實 （01113） 跌0.9%；長江基建 （01038） 跌1.5%。李嘉誠繼續增持長實股權，李嘉誠透過李嘉誠基金會，於5月21日、5月22日、5月25日及5月26日，以平均價每股46.8140元、43.1890元、41.4146元及42.5361元，購入長實共446萬股，涉及近1.96億元。

【不停增持】李嘉誠再增持長實股份　涉近2億元

【10：08】壹傳媒 （00282） 股價挫半成，破底低見0.097元。

【10：06】維他奶 （00345） 未止跌，今早再跌3.4%，低見31.15元。日前根據聯交所權益披露資料顯示，維他奶於上周四（21日）遭三菱日聯金融集團在場內以每股均價34.8965元減持116.8萬股，涉資約4075.9萬元。

【10：02】騰訊 （00700） 跌幅擴大至1.4%，股價曾低見412.4元。

【09：59】港股再度轉跌，大市跌約30點，報23271點。

【09：58】中興 （00763） 股價跌近1%，低見20.2元；中芯 （00981） 跌1.9%，低見17.06元。另外，舜宇 （02382） 跌0.8%；瑞聲 （02018） 跌1.5%。加拿大卑詩省最高法院宣判，華為副董事長孟晚舟一案符合「雙重犯罪」標準，意味孟晚舟將合乎美加引渡條件，可引渡到美國。

孟晚舟可引渡到美國受審　華為表失望

【09：55】信德集團 （00242） 回吐未完，股價今早逆市跌3.9%，低見2.97元。

【09：51】內銀股升幅擴大，4大內銀分別升0.7%至2.6%，當中以農行 （01288） 表現最好。《彭博》日前報道，內地資金正以空前速度流入港股，買家3大吸納目標是中國企業，包括工行 （03988） 、平安好醫生 （01833） 及建行 （00939）

【09：49】港股早段反覆，大市倒升百點後再回軟，恒生指數微升不足10點。

【09：45】「港區國安法」表決在即，加上社會運動持續，本港地產股逆市下挫，恒地 （00012） 跌1.1%；新地 （00016） 跌1.2%；新世界 （00017） 跌2.2%；信置 （00083） 跌0.7%；長實 （01113） 跌0.7%。

領展 （00823） 跌0.3%；港鐵 （00066） 跌0.8%。

【09：43】波音宣布裁減逾1.2萬個職位，當中一半屬於非自願離職，國泰 （00293） 跌2.7%；南航 （01055） 跌0.9%。另一方面，國航 （00753） 升0.4%；東航 （00670） 升0.4%。

【09：41】紐約期油跌逾4%後，亞洲時段續跌2%；惟三桶油隨個別發展，中石油 （00857） 隨市升0.4%；中海油 （00883） 跌1.2%；中石化 （00386） 升0.9%。

原油ETF向下，F三星原油期 （03175） 跌4.2%；FGX原油 （03097） 跌3.8%。

【原油價格】紐油期油跌逾2% 三桶油個別發展

【09：40】瑞幸咖啡美股續升2成，神州租車 （00699） 升2.9%，高見1.84元。

【09：38】ATMX逆市向下，阿里巴巴 （09988） 跌1%，低見195元；騰訊 （00700） 高開回軟跌0.7%，低見416.4元；美團點評 （03690） 跌1.1%，低見133.6元；小米 （01810） 失守12元關口，跌1%低見11.92元。

【09：35】滙豐 （00005） 股價抽升2%，重上38元水平，高見38.2元。

【09：34】大市升幅擴大至約100點，試23400點水平。

【09：33】港股早段倒升，恒生指數升約45點，報23348點。

【09：32】中資金融股撐市，建行 （00939） 升1%；工行 （01398） 升1.4%；農行 （01288） 升1.6%；中行 （03988） 暫無升跌。

【港版國安法】內地資金以空前速度吸納港股　邊幾隻是目標？

【09：27】內地股市欠方向，上證升0.05%，深證跌0.02%，創業板指跌0.01%。

【09：25】阿里健康 （00241） 績後升2.4%，開報18.52元。阿里健康年度收入按年大升近9成，至95.96億元人民幣，惟營運開支偏重，令年度業務尚未能扭虧為盈，期內蝕658.6萬元人民幣，較去年同期蝕少約92%。

【綫上醫療股】阿里健康蝕少92%　管理層料收購Ali JK後將現額外收入

【09：23】港交所 （00388） 跌0.4%，開報271.8元；中移動 （00941） 跌0.6%，開報54元；友邦 （01299） 平開，開報64.5元。

【09：20】恒生指數開報23206點，跌94點。滙豐 （00005） 逆市升0.4%，開報37.5元；騰訊 （00700） 升0.2%，報421元。

【09：15】人民幣中間價報7.1277，下調185點子。

【港版國安法】表決前夕　人民幣中間價跌185點子離岸人幣暫守7.19關

【09：14】即月期指開報23183點，跌22點。

【08：49】亞股向上，日經225指數升256點或1.2%，報21675點；南韓KOSPI升0.8%，報2047點。

【08：44】恒指黑期跌約110點，報23093點；美股期貨向上，道指期貨升162點，報25696。

【08：05】美國眾議院投票通過法案，授權對侵犯維吾爾族人權的中國官員實施制裁。眾議院以413票贊成，1票反對，通過《2020年維吾爾人權政策法案》。

【新疆人權法】美國眾議院通過人權法案　將交送特朗普簽署

【07：45】天能動力 （00819）  昨遭沽空機構CloudyThunder（陰霆研究）發表報告追擊，天能動力發澄清公布，指有關文章內容及指控失實，表示公司於中國境內註冊之下屬子公司已向所屬司法機關報案，並保留通過其他法律手段追究其法律責任的權利，稍後會就進一步發布澄清公告。

天能動力︰指控失實　昨遭沽空機構CloudyThunder追擊

【07：00】道指收報25548點，升553點或2.2%，創3月6日以來收市新高。標指收報3036點，升44點或1.5%，創3月4日以來收市新高；納指早段一度跌195點，收報9412點，倒升72點。

港股ADR收報23108點，跌192點或0.8%。恒指夜期收報23033點，跌172點，低水268點，成交21,653張。

道指升553點港股ADR跌192點　紐約期油跌4.5%

【疫情焦點】全球累計逾578萬確診　美國累計確診逾174萬

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 南華金融（00619） 長江基建集團（01038） 長和（00001） 壹傳媒（00282） 維他奶國際（00345） 瑞聲科技（02018） 舜宇光學科技（02382） 中芯國際（00981） 中興通訊（00763）

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