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【新疆人權法】美國眾議院通過人權法案　將交送特朗普簽署

金融經濟 08:04 2020/05/28

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【新疆人權法】美國眾議院通過人權法案　將交送特朗普簽署

中美關係日趨緊張之際，美國眾議院投票通過法案，授權對侵犯維吾爾族人權的中國官員實施制裁。眾議院以413票贊成，1票反對，通過《2020年維吾爾人權政策法案》。法案已於5月14日獲參議院通過，將交給美國總統特朗普簽署。

今次投票是眾議院根據新規則進行的第1次投票，新冠肺炎疫情，議員在居家期間可委托其他議員代為投票。

法案譴責在中國新疆地區羈押超過100萬維吾爾人及其他穆斯林少數族裔。法案呼籲中國關閉相關管教營，並要求特朗普對壓迫維吾爾人的官員實施制裁並吊銷簽證。

同一日，美國國務卿蓬佩奧發表聲明，指國務院已經根據《美港關係法案》（通稱《香港政策法》），向國會提交報告，確認香港在中國政府管治之下，已經不再維持自治，美國不再保證港獲美特殊待遇。

【港版國安法】蓬佩奧：不再保證港獲美特殊待遇

隨著國會在貿易、疫情初期處理及香港問題上對中國批評日盛，這項法案在國會得到兩黨支持，中國已威脅要對美國在人權問題上不斷施壓作出反制。

【港版國安法】 美國據悉考慮制裁中國官員及公司　特朗普︰周末前採取「非常有趣」行動

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責任編輯︰梁浩碩

人權 特朗普 蓬佩奧 中美關係 國安法 維吾爾人權政策法案 美國－香港政策法 香港 中國 美國

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