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道指升553點港股ADR跌192點　紐約期油跌4.5%

金融經濟 07:30 2020/05/28

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道指升553點港股ADR跌192點　紐約期油跌4.5%

道指升553點
美股造好，中美關係因「港版國安法」再度緊張，惟市場對研發新冠肺炎疫苗及重啟經濟活動憧憬持續，加上歐盟及日本加碼刺激經濟，道指升超過550點，收報25548點，升553點或2.2%，創3月6日以來收市新高。標指收報3036點，升44點或1.5%，創3月4日以來收市新高；納指早段一度跌195點，收報9412點，倒升72點。

港股ADR跌192點
美國國務卿蓬佩奧表示，美國不再保證港獲美特殊待遇。港股ADR收報23108點，跌192點或0.8%。恒指夜期收報23033點，跌172點，低水268點，成交21,653張。

紐約期油跌4.5%
中美關係日趨緊張，加上市場懷疑俄羅斯會否落實大幅減產，拖累原油價格表現。紐約期油收報32.81美元，跌1.54美元或4.5%；布蘭特期油收報34.74美元，跌1.43美元或近4%。

美滙指數靠穩
美滙指數報靠穩，報98.95。歐元兌美元報1.1014；美元兌日圓報107.75。

美國10年期債息報0.695厘。

紐約期金升0.1%
紐約期金先跌後回穩，窄幅高收，收報1707.9美元，升2.3美元或0.1%。現貨金於1708美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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