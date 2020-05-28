【美股收市】續炒經濟重啟 道指漲553點 納指倒升

投資者對研發新冠肺炎疫苗和重啟經濟活動的憧憬持續，加上歐盟及日本加碼刺激經濟，蓋過因港區國安法而再度緊張的中美關係利淡，美股周三高開後後，午市升幅一度收窄 ; 踏入尾市金融股及科技股回勇，道指升超過550點，標指重上3000關，納指收復失地。

道指收報25548點，升553點或2.2%，創3月6日以來收市新高。標指收報3036點，升44點或1.5%，創3月4日以來收市新高；納指早段一度跌195點，收報9412點，倒升72點。

金融股領升，美國運通漲7.5%，高盛和摩根大通分別抽高7%和5.8%。

社交網Twitter在總統特朗普的貼文附加「事實查核」連結，惹來特朗普不滿，他一度威脅會規管社交網平台，甚至要求關閉。Twitter股價挫2.76%。

全國人大周四表決審議港版國安法前夕，中美角力升溫。美國國務卿蓬佩奧表示，已向國會提交報告，確認香港在中國政府管治之下，已經不再維持自治，美國不再保證港獲特殊待遇。路透社其後引述消息稱，華府正考慮暫停予香港出口貨關稅特殊待遇，即會徵收與中國貨同樣的關稅。

此外，美國要求加拿大引渡華為副董事長孟晚舟一案，加拿大法院作出判決，宣布引渡案符合美加「雙重犯罪」原則，引渡案須繼續審理。

中美關係轉趨緊張，市場情緒不穩，離岸人民幣(CNH)兌美元一度低見7.1965。港股ADR受壓，較港下挫193點。