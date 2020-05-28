【樓市分析】特殊待遇或失去　港樓危危乎？

美國國務卿蓬佩奧稱，已通報國會，確認香港未能維持高度自治，不保證香港繼續享有特殊地位待遇。事實上，香港政經前景未明，早已影響其信貸評級，舉例說，國際評級機構惠譽（Fitch Ratings）短短7個月內，兩度下調香港的主權信貸評級，惟樓市似乎是平行時空，期間未見太大影響，部分人更樂此不疲去睇樓。

對國際投資者來說，自去年6月，香港陷入前所未見的困局，市場充斥不確定因素，根本無法放心大舉投資。有行內人士指，對房地產基金來說，若要投資亞洲，首選多數是香港，皆因香港制度健全，法制對資產有保障，更沒有外滙管制，更重要的是港幣與美元掛鈎，若基本因素未變，香港物業仍吸引，惟政局始終影響需求，若局勢持續無改善，甚至惡化，投資者必然對港失去信心，終致資金持續流出香港，而這情況前所未見，難以量化影響。

事實上，政局始終影響需求，若國泰民安，人人安居樂業，市民自然願意結婚買樓，生兒育女，惟自去年社會運動，部分港人已決定舉家移民，甚至變賣資產，改持美金求穩。假如香港不再享有特殊地位待遇，甚至與內地其他城市一樣待遇，香港樓價仍能貴人一等？

假如香港失去獨立關稅地位，過往貿易優勢將不再，難再成國際轉口樞紐，對貿易轉口行業來說，影響深遠，更打擊本港經濟，料失業率將進一步上升。值得留意的是，香港向來享有特殊待遇，商機處處，實難預計失去獨立關稅地位後，對樓價有何影響，始終樓價與經濟興衰關係密切。

政治因素影響需求，樓價自然受累，惟去年社會運動以來，香港股市數度急跌，樓價也未見大跌，即使其後疫情肆虐，跌幅也不足一成，部分人更視之為良機，樂此不疲去買樓。

雖然蓬佩奧已通報國會，確認香港未能維持高度自治，不保證香港繼續享有特殊地位待遇，惟美方有何行動至今未知，對國際投資者來說，最討厭不確定因素，只要局勢一日未明，也不會大舉入市。

相關文章：無視政經變數 新盤照旺場 樓市無懼世事變改？

瀏覽更多【iMoney樓市分析】：https://bit.ly/2W8xPmG

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機