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【孟晚舟案】加法院判符「雙重犯罪」標準　孟晚舟可引渡美國

環球政治 02:10 2020/05/28

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加拿大卑詩省最高法院27日（香港時間今天凌晨）宣判，華為副董事長孟晚舟一案符合「雙重犯罪」標準，意味孟晚舟將合乎美加引渡條件，可引渡到美國。不過，一般相信孟晚舟律師團隊會提出上訴，阻止她被引渡到美國。

這次審判在加拿大時間27日上午開庭。控辯雙方爭議焦點在孟晚舟罪行是否符合「雙重犯罪」標準，即是否在美國和加拿大都屬於犯罪。法庭認定符合「雙重犯罪」標準，意味著孟晚舟已經符合引渡美國的條件、引渡程序可繼續。

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據了解，孟仍可上訴，預料官司會一路打到最高法院；若孟晚舟最後敗訴，是否真的引渡還要由加拿大司法部長決定。

央視今天凌晨2時（加拿大時間27日上午11時）報道稱，加拿大不列顛哥倫比亞省高等法院宣布了判決結果，孟晚舟「未能獲釋」。

報道說，法庭認定，華為首席財務官孟晚舟符合「雙重犯罪」標準，案件審理進程將繼續。孟晚舟當天出庭聽取了法庭判決，並將留在加拿大「等待新的審判結果」。

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在判決前，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）稱該國司法獨立，故政府毋須就結果解釋或道歉。

加拿大應美方要求，在2018年12月1日在溫哥華國際機場逮捕了孟晚舟，引渡聽證會於今年1月舉行，控辯雙方的角力集中在孟是否構成「雙重犯罪」。加國司法部表示，孟晚舟被指控的罪行是誤導銀行的欺詐罪，在加拿大也是犯罪。但辯方則稱，加國未對伊朗實施制裁，孟晚舟與伊朗秘密交易，在加國不構成違法。

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責任編輯：伍樂

 

杜魯多 孟晚舟 加拿大 美國 伊朗 華為 欺詐罪

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