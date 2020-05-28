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【港版國安法】港府深夜聲明：美國單方面改對港政策損自身利益

金融經濟 02:01 2020/05/28

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港府於深夜發聲明，惟非直接回應蓬佩奧言論

美國國務卿蓬佩奧周三（27日）晚上知會國會，確認香港在中國政府管治之下，已經不再維持自治，美國不再保證港獲美特殊待遇。

港府未正式回應蓬佩奧聲明，但於周三晚上11時55分發聲明，回應上周美國商會就有關國家安全立法的言論。港府於聲明中重申人大立法有必要，強調香港市民和國際投資者享有的各種自由和權利絲毫無損，並警告「美國若單方面改變對港政策，將會損害雙方關係及美國自身利益」，同時希望商會促請華府消減對人大審議《決定》的攻擊。

港府在聲明大致重申立法只對針對分裂國家、顛覆政權、組織實施恐怖活動的行為，以及外國和境外勢力干預香港特區事務的活動，「絕大部分守法的香港人，包括海外投資者，無需為此擔心」。

港府又指，香港市民和國際投資者享有的各種自由和權利絲毫無損。現時超過9000間內地和海外公司在香港設立地區總部，其中包括1300家美國機構。

過去十年，美國在香港賺取的貿易順差是其全球貿易夥伴中最高的。在2009至2018年期間，相關貨物貿易順差的累計總額達2970億美元。美國向香港出口貨物和服務，以及香港在美國的直接投資，在美國創造逾21萬個工作職位。

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編輯：謝智聰、麥德銘

經濟 蓬佩奧 國安法 香港 美國

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