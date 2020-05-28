【港版國安法】金管局阮國恒：未見資金流走迹象　港銀資產質素轉差屬預期之內

▲ 金管局表示，目前未有資金流走迹象，亦未見客戶開設離岸戶口數字大增，強調香港銀行體系的流動性仍然非常充裕。

「港區國安法」今日審議，美國更威脅會採取制裁措施，觸發恐慌情緒升溫。金管局副總裁阮國恒表示，一直有定期監察銀行體系的資金流向，表明目前未有資金流走迹象，亦未見客戶開設離岸戶口數字大增，強調香港銀行體系的流動性仍然非常充裕。

國安法消息傳出後，翌日港股即急挫逾1,300點，再令港元走資的說法甚囂塵上。

阮國恒回應時指，金管局一直有定期監察及與業界溝通，直言目前未見有資金流走，銀行業界亦未見有客戶進行有關操作。

經濟轉差 港銀資產質素將無可避免轉差



新冠肺炎衝擊香港經濟，本地最新失業率逼10年高至5.2%。銀行資產質素向來與經濟情況關聯度高，阮國恒指，3月底港銀的呆壞帳比率較去年年底輕微上升，但與歷史數據相比或與其他主要經濟體相比仍屬於較低水平，反映銀行的資產質素仍然維持良好。

但在疫情下，他坦言銀行資產質素轉差屬預期之內，特別是個人破產宗數短期內相信仍會繼續上升。

阮國恒：港銀資本仍充 未考慮叫停派息

此外，疫情觸發環球央行叫停銀行派息，滙豐（00005）及渣打集團（02888）亦因此而需取消2019年末期息分派。

反觀香港監管機構，目前未一刀切停止派息，阮國恒解釋，主要考慮到港銀資本水平強勁，暫未考慮叫停港銀派息。事實上，除歐央行及英倫銀行外，澳洲、南韓及新西蘭亦相繼要求當地銀行暫停派息，以保留資本應對潛在挑戰及支持實體經濟。

相關文章：

【港版國安法】摩通朱海斌：立法增加市場對地緣政治的憂慮 數據未顯示走資

【港版國安法】李小加︰法治是基本保障

【港版國安法】李嘉誠：大家不必過份解讀