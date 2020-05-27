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【美股戰報】特朗普威脅關閉社交媒體平台　Twitter股價跌逾5%

環球政經 23:09 2020/05/27

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Twitter（TWTR）周二（26日）破天荒在美國總統特朗普的帖文中加上特別標示，提醒用戶就其言論進行查證。事隔一日，特朗普斥社交媒體平台滅絕保守派聲音，威脅關閉或管控社交媒體平台。Twitter 股價跌逾5%，Facebook（FB）跌4.7%。

相關文章：【美國總統】Twitter指特朗普散播假資訊 雙方隔空駡戰

雖然Twitter制定反宣傳虛假信息的政策，但卻允許特朗普散播陰謀論及誹謗其政治對手，因而一直受到批評。最近，特朗普錯誤地指控前國會議員、現任MSNBC主持人Joe Scarborough與其前助理的死有關，令美國民眾要求Twitter對特朗普採取行動的呼聲愈來愈大。

美國總統大選將至，特朗普周二晚上在 Twitter上發表帖文，指美國選民使用郵遞選票，或造成舞弊情況，及後Twitter將相關帖文標示，提醒用戶應獲取有關郵遞選票的事實。

瀏覽更多【美股戰報】：https://bit.ly/2WQsL5D

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