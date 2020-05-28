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港交所受惠中概股回流?　李小加：若公司不好也不希望你來

金融經濟 06:58 2020/05/28

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港交所行政總裁李小加指，歷史上很多赴美上市的公司，是因在香港上不了市。

美國擬針對中概股實施更嚴格監管，更有傳納斯達克交易所收緊對中概股的上市規則。港交所 （00388） 行政總裁李小加接受內地傳媒訪問時表示，不希望外界形容港交所會因此而受惠，表明「如果你公司不合適不好我們也不希望你來」，強調若某公司不符合美國規則上市的公司，亦沒法在香港上市。

對於意見指納斯達克收緊上市規則，一眾大中華區交易所將會受惠。李小加坦言，不喜歡外界將港交所的成功，「跟美國要把一些公司趕走，放在同一個問題上來考慮，我不希望這些公司來港交所上市的原因是因為沒地去了，讓我們佔便宜。」

他指出，在香港上市的公司肯定能在美國上市，但反過來在美國上市的公司不一定能在香港上市。歷史上很多赴美上市的公司，是因在香港上不了市。

李小加：中概股剛好有困難　能到港上市更好

他表示，目前港交所未來要做的就是做好市場服務，「把市場的壁壘拿掉，把屋裏打掃得乾乾淨淨。」他又強調，「人家願意來就來，但如果公司不合適，不好我們也不希望你來，不希望你是被迫過來。」

對於中概股，他形容「今天這些公司剛好有困難，能到香港上市當然更好」。

此外，他又對新股通表示有所期盼。「既然做了互聯互通，那這就是未來的發展方向，不應該是永遠不能做的事，但很多事能做和不能做有很多的條件制約。具體什麼時候能做成，需要天時地利人和。」

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