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【美股早市】科網股急跌 標指納指倒跌 道指升幅不足200點

環球經濟金融 22:43 2020/05/27

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美國投資者對研發新冠肺炎疫苗和重啟經濟活動的憧憬持續，並蓋過因為港版國安法而再度緊張的中美關係利淡，美股周三開市向上，道指曾漲逾300點。但隨著Facebook和Netflix等科網股跌幅加劇，標指和納指倒跌，道指升幅亦收窄至不足200點。

華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS）一度彈2%，現倒跌0.3%。據報公司將向加州橙縣政府提交計劃，尋求批准重開迪士尼世界度假村。

波音（Boeing，美：BA）升幅收窄至0.4%，據報公司將在本周公布涉及2500個職位的自願離職計劃。

5大重磅科網股均下跌，Facebook（美：FB）跌4.1%、蘋果（Apple，美：AAPL）挫0.5%、亞馬遜（Amazon，美：AMZN）挫3.2%、Netflix（美：NFLX）跌3.2%、Alphabet（美：GOOGL）跌1.5%。

港版國安法令中美關係緊張，美元走強，美匯指數升0.1%，報98.99。美元升，金價軟，現貨金低見1704.1美元，跌幅1.4%。

責任編輯：方賢

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美股 道瓊斯工業平均指數 華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS） 波音（Boeing，美：BA）

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