【港版國安法】摩通朱海斌：立法增加市場對地緣政治的憂慮 數據未顯示走資

▲ 摩根大通中國首席經濟學家朱海斌表示，要關注美國可能對香港採取的金融制裁。（資料圖片）

「港區國安法」明日審議，有券商估計正式立法時或再觸發港股震盪。摩根大通中國首席經濟學家朱海斌發報告指，國安法觸發中美摩擦及香港街頭示威升溫，但就表明目前數據未有顯示走資，即使美國撤銷香港的特殊地位直接影響有限，惟要關注針對香港資本及金融市場的潛在行動。

全國人大訂立港區國安法消息傳出以來，歐盟、英、美等多國先後表示關注，美國總統特朗普更警告，一旦議案獲批，將會在本周末前宣布會採取的行動。美國媒體引述消息指，華府正考慮一系列針對中國官員、企業及金融機構的制裁措施，美國財政部可能對交易設限，並凍結執行新國安法的中國官員及企業的資產。

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朱海斌指，立法消息惹來美國猛烈批評及場街頭示威重現，形容是進一步增加市場對地緣政治的憂慮，特別是中美摩擦已經遠超貿易層面。摩通預期，9月的立法會選舉將會成為建制及泛民的戰場（battlefield）。

摩通：料華府不會對香港 實施全面金融制裁

市場最憂慮美國會否針對香港的金融市場採取任何行動，朱海斌現階段預測，華府可能採取的金融制裁更大機會是針對個別人士或機構，而非香港資本市場整體。

更重要的問題是，政治不確定性會否蔓延至資本外流、最終危及香港作為國際金融中心的作用。朱海斌坦言，即使在去年示威高峰時，亦未能掌握確實的資本外流的證據，或反映地緣政治風險只是因素之一，而商業及投資始終取決於經濟及商業考慮。總括而言，中美磨擦會否進一步延伸至金融市場、甚至打擊香港金融市場仍然值得關注。

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