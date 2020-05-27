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【綫上醫療股】阿里健康蝕少92%　管理層料收購Ali JK後將現額外收入

金融經濟 21:09 2020/05/27

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阿里健康各項業務收入均見增長，其中「醫藥自營業務」繼續是主要收入來源，達81.33億元，貢獻阿里健康整體收入84.8%

阿里健康 （00241） 收市後公布業績，收入按年大升近9成，至95.96億元（人民幣，下同），惟營運開支仍然偏重，令年度業務尚未能扭虧為盈，期內蝕658.6萬元，較去年同期蝕少約92%。管理層稱，財政年度期內向母企阿里巴巴 （09988） 收購其全資附屬公司Ali JK，表明了阿里巴巴將阿里健康作為大健康領域的旗艦平台的決心，未來收入亦料可加強。

根據業績報告，阿里健康各項業務收入均見增長，其中「醫藥自營業務」繼續是主要收入來源，達81.33億元，貢獻阿里健康整體收入84.8%。不過，阿里健康期內銷售商品，以及服務成本等均有所增加，令毛利率下降2.8個百分點，至23.3%。除此之外，阿里健康交付健康產品，以至「銷售及市場推廣開支」亦同步上漲，令公司期內未能扭虧為盈。

展望未來，阿里健康管理層指收購Ali JK後，未來收入有望受惠，「處方藥業務」又可直接對接監管，有助建立「商家及消費者一體化運營模式」。管理層補充，農曆新年期間疫情爆發，「客觀上培育了消費者線上問醫購藥的心智」，而隨著「一系列新政策」推出，行業發展得以加速，往後除了推動互聯網醫療與O2O等業務之「聯動」外，亦將加速與上游醫藥企業合作，加強阿里健康平台、上游藥企與患者的連接。

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香港股票 阿里健康（00241） 阿里巴巴－SW（09988） 農曆新年

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