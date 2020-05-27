【I.T業績】I.T全年虧損7.46億　不派末期息

I.T （00999） 公布截至2月29日止年度業績，由盈轉虧損7.46億元，撇除商譽、物業、傢具及設備以及使用權資產的非現金減值撥備6.13億元，淨虧損為1.3億元。不派末期息。

I.T指，經營環境極具挑戰。於財政年度下半年，香港社會的不穩定局面不斷加劇，加上全球經濟增長放緩及中美貿易糾紛愈演愈烈，集團在數個營運地區的業務遭受重創。自1月以來，新冠肺炎疫情爆發，令本已艱難的經營環境再雪上加霜。集團數個主要營運市場（如香港及中國大陸）的入境旅客人次及消費意欲急遽下降。

I.T表示，為應對市況變化，集團專注於創新兼增加促銷及折扣優惠等活動，以刺激銷量。店舖重新磋商租約或退出若干錄得虧損的零售點。專注節省成本及調整採購水平。然而，措施所省卻的開銷不足以抵消銷售和毛利率下降帶來的不利影響，集團盈利能力亦因此受到影響，故下半年業績遠遜預期。

I.T營業額按年減少12.6%至77.19億元，港澳零售總收入減23.3%，至25.8億元，同店銷售跌23.2%；中國市場零售總收入跌9.4%至37億元，同店銷售跌5.3%。毛利減少16.1%至47.3億元，毛利率為61.3%。

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