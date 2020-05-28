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【新冠肺炎】珠寶製造業資金鏈斷裂　商會料數百公司倒閉

商業 09:00 2020/05/28

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香港珠寶製造業廠商會主席杜源寧指出，是次疫情對珠寶製造業來說是百年難逢一遇，影響更甚03年沙士及08年金融海嘯。（陳永康攝）

新冠肺炎疫情對全球產業鏈帶來衝擊，非生活必需品的珠寶產業更是首當其衝。香港珠寶製造業廠商會主席杜源寧指出，受累於疫情，業者不但定單全被取消，亦無法參展招攬生意，致資金鏈嚴重斷裂。

【防疫抗疫基金】措施對製造業幫助微　珠寶製造業籲政府「救亡」

據政府統計處數據，主要包括珠寶、金飾及銀器的「雜項製品」之4月份出口貨值，比去年同期大跌37.3%。杜源寧指，自中美貿易戰起，珠寶製造業的定單已減少約3至4成，加上疫情衝擊，面對中國廠房停工、貨運物流，農曆新年後業內定單基本上全被取消，損失慘重。他又提到，珠寶業主要依靠展覽會招攬生意，惟1至7月的全球展覽幾乎停擺，失去唯一接定單的渠道，坦言「倘業者生意跌淨有1成已經很厲害」。

杜形容，是次疫情對珠寶製造業來說是百年難逢一遇，影響更甚03年沙士及08年金融海嘯，而目前業者面對的最大挑戰是資金鏈完全斷裂。他相信5月至6月將進入臨界點，估計有3成至5成會員公司將面臨倒閉，數量或達數百間；同時亦稱看淡行業年內能夠復甦。

【疫市營商】製造業受重挫　畢馬威：增加現金流可捱下去

【疫市營商】第二季中小企營商信心疲弱　製造業指數達26.2跌幅最高

記者：蘇穎琪

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疫情 貿易戰 珠寶 商會 中美貿易戰 政府統計處 出口貨值 貿易 行業 中國

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