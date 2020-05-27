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【5G裝置】高通夥全球15間電信商　一年內推出混合實境裝置

科技 21:00 2020/05/27

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高通（Qualcomm）將與全球15間電信商合作，於未來一年內，向消費者與企業推出混合實境（XR）瀏覽裝置。

高通（Qualcomm）在周三（26日）的擴增世界博覽會（Augmented World Expo）上宣布，將與全球15間電信商合作，包括中國移動、中國電信、德國電信、SK 電信（SK Telecom）、軟銀（SoftBank）、西班牙電信（Telefonica）、沃達豐（Vodafone）等，未來一年內向消費者與企業推出混合實境（XR）瀏覽裝置。

今年的擴增世界博覽會（Augmented World Expo）改為網上舉行。

高通表示，該XR瀏覽裝置會是輕便設計的頭戴式裝置，可透過 USB Type-C 連接搭載 Qualcomm Snapdragon 855 或 Snapdragon 865 處理器的 5G 手機，而 5G 具備高速與低延遲的特性，料XR 瀏覽裝置將從 5G 手機開啟新一代的沉浸體驗。

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高通看好XR潛力　料XR眼鏡成下一代主流移動產品

高通將透過XR優化認證計劃 （Qualcomm XR Optimized Certification Program），測試XR瀏覽裝置與手機的效能，並驗證兩者的兼容性，確保用家擁有順暢的使用體驗。該認證適用於手機與XR瀏覽裝置，方便手機及XR瀏覽裝置製造商，不需要針對個別型號開發及改動，也能驗證多款機型的優化效果。

事實上，現時不少廠商也正在開發 XR 瀏覽裝置，例如 Nreal、OPPO、Panasonic 等已進入認證程序，以確保產品能與搭載 Snapdragon 的裝置連用。

責任編輯：姚慧儀

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