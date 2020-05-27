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【新盤速遞】The Campton首輪188伙不足9小時全數沽清　最快明天加推單位

股樓投資 21:11 2020/05/27

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樓市暢旺，盡管香港政局再現不明朗因素，仍未阻新盤銷情。萬科香港長沙灣The Campton於今天（27日）進行首輪推售188伙，該盤於今早8時半起開售，截至下午6時，所有單位已經售出。當中成交價最高單位為8樓A室三房單位，761平方呎，成交價為港幣1,271.5萬元。至於成交呎價最高單位為29樓M室開放式單位，287平方呎，成交呎價為港幣20,519元。

萬科香港表示，買家以用家主導，亦吸引不少投資客，當中更有5組客群購買多於一個單位。萬科香港執行董事周銘禧先生表示：「The Campton於首個銷售日全數沽清。有鑑於銷情熾熱及向隅客眾多，預計最快在明天加推單位。」
同時，豪宅級新盤也備受市場追捧，香港興業（00480）及南豐集團旗下沙田九肚山尚珩，周三也透過招標形式沽出3座6樓及7樓B單位 （包括地庫停車位），實用面積為1,554平方呎，屬3房 (包括1套房) 間隔。單位成交價為3,663萬元，實用面積呎價為23,571元。
香港興業國際銷售及市務助理總經理陳秀珍表示，尚珩項目共61伙中，以招標形式售出共55伙，佔單位總數目約90%，待售單位僅餘最後6伙，而所有洋房單位早前經已全數售罄。

【新盤加推】Wetland Seasons Park第2期再加推　折實呎價由10,842元起

 

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撰文 : 陳詠妍

加推單位 招標 豪宅 南豐 萬科 香港興業 尚珩 THE CAMPTON第1B期

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