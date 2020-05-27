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歐盟6.4萬億復甦基金 逾6成派給成員國 歐元升幅收窄

環球經濟金融 20:10 2020/05/27

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受累新冠肺炎疫情，歐洲面臨1930年代以來，最嚴重的經濟危機。歐盟委員會公布7500億歐元（6.4萬億港元）的復甦基金（Recovery Fund）計劃，其中5000億歐元將以贈款形式資助成員國，款項佔基金的逾66%；餘下的2500億歐元作貸款，2027年後開始償還，債券的最高期限為2058年。

消息一出，歐元升幅幾乎蒸發，兌美元現升0.16%，報1.1000。

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歐盟委員會建議，為歐盟預算增加新的收入，包括對進口產品徵收的碳排放稅和徵收數碼稅。對歐盟長期預算，委員會提出在7年內共1.1萬億歐元的預算。主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示：

「這是歐洲的時刻，我們要麼單打獨鬥……要麼為我們的人民和下一代鋪出一條穩固的道路。」

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歐盟已經目前的預算中，預留資金抗疫；復甦基金生效日定於2021年1月1日。儘管歐盟已陷入衰退，仍將減排目標與各種資助掛鉤，確保在2050年前實現「碳中和」（carbon neutrality）。

德國和法國上周同意歐盟公布以億計的復甦基金，惹奉行保守財政政策的「節儉四國」奧地利、丹麥、芬蘭、荷蘭不滿，他們難接受以贈款而非貸款提供援助。

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記者：鄧燕君

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