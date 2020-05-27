【健康煮義】飲鹽水排毒？（附食譜）

你用的是甚麼鹽？自小從書本到廣告，都忠告我們飲食要低鹽，否則會導致高血壓、心血管、腎病等問題，相信無人不知。不過時至今日，這個最微小、烹調後無色無形的食材對健康帶來的影響已不止於此，相反選對了，卻大有裨益。

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白鹽含不少有害化學物

我們大概都習慣了鹽必定是雪白無瑕疵，這實屬工業化的騙局。約於150年前，人們還是食用以陽光生曬的天然鹽，其後鹽業開始工業化，生產者為吸引消費者，將帶灰色黯淡的鹽多重加工，漂白過濾，變為雪白色的餐桌鹽。

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風乾精製鹽的溫度可高達華氏1,200度，天然鹽中含有超過60種的鹼性礦物質，大部分在此過程中都會消失得無影無蹤，這些物質本可幫助身體保持水份，平衡身體納和鉀的比例，亦為身體補充電解質，記得小時候家人在大量流汗後，都會飲用淡鹽水；天然海鹽內亦含有維持免疫系統、甲狀腺及腎上腺功能的微量元素。

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有益的成分被隔走，製造商隨之加入一大堆化學物質，以確保鹽的「品質」能達一定水平，但大部分名字即使寫出來也沒多少個人曉得是甚麼，只能說絕大部分精製鹽中都用了漂白劑，也加了抗凝結劑（anti-caking agent），即使天氣潮濕，鹽也不會因空氣中的水份而結塊，所以大部分食鹽不但無益，更可能有害。如精製鹽與人造牛油一同食用，或可導致紅血球結塊，降低紅血球吸收養氣，並傳送至不同細胞的能力。

喜馬拉雅鹽含微量元素

要徹底改善健康，就要從最微小的東西着手，筆者這些年來都改用喜馬拉雅鹽。此鹽是從位於巴基斯坦，喜馬拉雅山山麓的Khewra鹽礦開採，是世界第二大鹽礦。跟已漂白過濾的精製鹽不同，喜馬拉雅鹽含有較多的微量元素，可以幫助身體平衡酸鹼值和血糖、鎖水、降低肌肉痙攣的可能性，亦助身體平衡荷爾蒙。

下次續談其益處。

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排毒鹽水（1杯） 食譜材料：喜馬拉雅鹽1/4杯，開水1杯 食譜步驟： ‧將所有材料放入玻璃瓶，然後搖勻 ‧放置過夜 ‧早上起來取一茶匙鹽水，混合一杯室溫水飲用 食譜貼士： ‧杯子如有瓶蓋，請不要使用金屬的，因鹽份可腐蝕金屬，使其生銹 ‧患有腎病、心血管等問題的，飲用前請務必徵詢醫生意見

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