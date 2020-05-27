【仲有得2盒THX】台灣口罩出口6月解禁　屈臣氏可買

▲ 台灣口罩廠商中衛更向本集團旗下TOPick明言，限制解禁後，港人可在網上或屈臣氏購買中衛口罩

台灣疫情較外圍穩定，政府由口罩限制出口、強制徵用近4個月，改為6月1日起定額徵用口罩，意味部分口罩有望外銷。消息傳出後，有台灣口罩廠商旋即指美國、日本、本港等多地均大量訂貨，更稱有海外買家豪訂上億個口罩。台灣口罩廠商中衛更向本集團旗下TOPick明言，限制解禁後，港人可在網上或屈臣氏購買中衛口罩。

根據新規例，轉採「定額徵用」口罩後，當台灣政府徵收一定口罩數量後，剩餘產量可由廠商自由銷售。除了上述中衛指「電話已被打爆」、，甚至有人一次就訂了10萬盒口罩外，台灣康匠及華新醫材集團亦分別表示接到下訂上億片口罩的海外洽詢訂單，及接到美國2億片、香港5000萬片、歐洲3000萬片、日本2000萬片的訂單。對於訂購規模龐大，華新認為中國口罩品質欠佳，令不少國家轉尋台灣口罩。

中衛向TOPick表示，出口限制解除後會陸續補貨，港人屆時可到屈臣氏購買中衛口罩，但未決定開售時間。中衛補充，除了屈臣氏，港人也可到台灣網購平台《博客來》訂購。



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