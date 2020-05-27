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【TVB】李寶安：投資星美債券決定錯誤　未來會專注核心業務

金融經濟 19:34 2020/05/27

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副主席兼行政總裁李寶安表示，現時回看投資星美債券的決定是錯誤的，未來會專注核心業務。（資料圖片）

電視廣播 （00511） 舉行股東會。副主席兼行政總裁李寶安會後表示，現時回看投資星美債券的決定是錯誤的，但事件已告一段落，可見將來不會投資非核心業務。他又提到，廣告收人屬預期之內，並會加快開拓其他業務。

李寶安會上談及星美一事，他表示公司投資一直很保守，形容投資星美債券是例外事件，當時電視廣播完成發債，期望投資債券生息以抵銷部分利息支出，而因與星美有業務關連而選擇投資，但事後看來有關決定是錯誤的。

餘下債券投資已委託投行管理

他續指，公司已就星美債券進行全數減值，事件已告一段落，目前所餘的債券投資規模約8、9億元，已委託投資銀行管理以確保有關事情不會再發生。

公司已入稟要求星美清盤並獲高院接納。李寶安透露，數月前曾獲要約，但認為非認真及真誠且缺乏細節，目前已不再跟進。

疫情無礙每日開廠拍劇　收視率亦見升

業務收入方面，李寶安指上半年受疫情影響，廣告收入下跌是意料中事，但環境不會持續轉差，即使廣告收入受影響，但會加快拓展其他業務，而疫情並無礙開廠拍劇。

4月底獲委任為主席的許濤亦有現身股東會。李寶安對其加入表示歡迎，稱對方在媒體、投資及內地發展均有豐富經驗，有利TVB長遠發展及新媒體發展等。

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香港股票 電視廣播（00511） 疫情 投資銀行 債券 李寶安 銀行 廣告 TVB 電視

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