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【財經教室】甚麼是銀主盤？

理財智慧 19:23 2020/05/27

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銀主盤指一個物業單位在業主沒有錢繼續供樓的情況下，銀行根據按揭條款及《物業轉易及財產條例》規定，向法庭申請沒收。該物業單位再在市面出售時，就會稱之為銀主盤。一般來說，銀行就是銀主，樓盤就被視為銀主盤，不過有時候銀主未必是銀行，可能會是財務公司亦說不定。

相關文章：【財經教室】甚麼是以市價入帳（Mark to Market）

業主透過向銀行按揭供款，但其後業主拖欠或無力支付銀行按揭，最終銀行根據按揭條款和《物業轉易及財產條例》規定，循法律途徑收回該物業，因此「銀主」即為銀行，亦可以是財務公司。銀主將該物業於市場出售，俗稱銀主盤，以抵償業主相關欠債。

相關文章：【iMoney 財經教室】甚麼是替代效應？

而銀主盤最普遍的出售途徑是透過拍賣，以價高者得的形式出售，而拍賣底價會以物業的最新估價為參考。在經濟低迷時，尤其金融風暴，便最多銀主盤湧現，價格亦會較低。其售價主要視乎市場氣氛、需求及單位質素而定，除非該盤已進行若干次拍賣都不能賣出，才會調整價格，以吸引買家競投，因此銀主盤的成交價某程度上可反映市場承接力。

相關文章：【財經教室】甚麼是恐慌性購買？

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