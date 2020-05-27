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【5G手機】Motorola第二代摺機RAZR 2　傳9月推出

科技 19:30 2020/05/27

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有傳新摺疊手機Moto RAZR 2，規格上比第一代提升不少，支援5G之餘，亦採用旗艦級Snapdragon 765處理器。

Motorola（摩托羅拉）去年推出首部摺疊屏幕手機Moto RAZR，復古設計成功引起熱話。有傳第二代摺疊手機Moto RAZR 2，將於今年9月推出，而且規格上提升不少，支援5G之餘，亦採用旗艦級Snapdragon 765處理器。

日前知名開發者論壇XDA-Developers透露Moto RAZR 2的相關資料，其內部開發代號為「Smith」，產品型號為「XT2071-4」，比起Moto RAZR，配備更堅固的機身，擁有更大容量電池以及支援5G網絡。

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Moto RAZR 2將內置支援5G的Snapdragon 765處理器，具有8GB RAM與256GB ROM的儲存空間；電池容量由第一代的2510mAh，加大到2845 mAh，惟對5G手機而言仍有不足。

新手機主屏幕為6.2吋（2142 x 876 解像度）POLED，外屏為2.69吋（800 x 600 解像度）gOLED，主相機升級至4800萬像素，採用三星的ISOCELL GM1感光元件，前置鏡頭有2000萬像素。

不過，Moto RAZR 2規格是否如傳聞般，還有待正式面世。Motorola母公司聯想（Lenovo）南非總經理Thibault Dousson接受外國廣播節目訪問時就指，RAZR 2或於9月以全新面貌出現。

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責任編輯：姚慧儀

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