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【美國疫情】CDC：抗體檢測陽性結果或一半出錯 籲勿參考

環球社會熱點 18:51 2020/05/27

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美國疾控中心估計，抗體測試或有高達一半的陽性結果出錯，呼籲不要參考抗體檢測結果作重開的決定。

美國的新冠肺炎疫情持續，超過168萬人確診，約9.8萬人死亡。美國疾控中心（CDC）早前承認，將新冠病毒檢測與抗體檢測結果統計合二為一。疾控中心更估計，抗體測試可能有高達一半的陽性結果出錯，呼籲不要參考抗體檢測結果作重開的決定。

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美國CDC於網站上發布新指引，承認抗體檢測結果未夠準確，更表示：

在某些情況下，檢測結果顯示為陽性的人，可能只有不到一半真正擁有抗體。

（Under certain scenarios, less than half of those testing positive will truly have antibodies.）

CDC呼籲各州政府及機構，不要參考檢測結果來決定是否重開學校、宿舍或療養設施，也不應參考測試結果用於確定個人免疫狀況。

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CDC建議，各州衛生官員如要進行抗體檢測，要使用他們能找到最準確的檢測方式，並可能要進行兩次檢測，以確保準確性。該中心更指，該國大部分地區的抗體流行率較低，料介乎於5%至25%左右，料目前測試因而出現較多假陽性結果，及較少假陰性結果。

外界憂慮檢測結果出錯，會令部分接受檢測者誤以爲自己已擁有抗體，及對新冠病毒免疫。CDC其後亦更新網站的指引，指出即使檢測結果證實為陽性，民眾也不應假設自己免疫。

【美國疫情】病毒檢測疑誇大 CDC兩種測試混為一談

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雜誌《The Atlantic》早前報道， 美國CDC將病毒檢測，即考驗現時有多少人患病，與抗體檢測，即考驗有多少人曾經感染病毒但已痊癒，兩套數據合併變成一套數字。疾控中心早前證實報道。

哈佛大學教授Ashish Jha表示，病毒檢測的目的是了解感染人數，而抗體檢測就像透過倒後鏡觀察，強調兩種檢測是呈現完全不同的信息。

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責任編輯：鄭錦玲

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