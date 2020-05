【美國疫情】CDC：抗體檢測陽性結果或一半出錯 籲勿參考

▲ 美國疾控中心估計,抗體測試或有高達一半的陽性結果出錯,呼籲不要參考抗體檢測結果作重開的決定。

美國的新冠肺炎疫情持續,超過168萬人確診,約9.8萬人死亡。美國疾控中心(CDC)早前承認,將新冠病毒檢測與抗體檢測結果統計合二為一。疾控中心更估計,抗體測試可能有高達一半的陽性結果出錯,呼籲不要參考抗體檢測結果作重開的決定。

美國CDC於網站上發布新指引,承認抗體檢測結果未夠準確,更表示:

在某些情況下,檢測結果顯示為陽性的人,可能只有不到一半真正擁有抗體。

(Under certain scenarios, less than half of those testing positive will truly have antibodies.)

CDC呼籲各州政府及機構,不要參考檢測結果來決定是否重開學校、宿舍或療養設施,也不應參考測試結果用於確定個人免疫狀況。

CDC建議,各州衛生官員如要進行抗體檢測,要使用他們能找到最準確的檢測方式,並可能要進行兩次檢測,以確保準確性。該中心更指,該國大部分地區的抗體流行率較低,料介乎於5%至25%左右,料目前測試因而出現較多假陽性結果,及較少假陰性結果。

外界憂慮檢測結果出錯,會令部分接受檢測者誤以爲自己已擁有抗體,及對新冠病毒免疫。CDC其後亦更新網站的指引,指出即使檢測結果證實為陽性,民眾也不應假設自己免疫。

雜誌《The Atlantic》早前報道, 美國CDC將病毒檢測,即考驗現時有多少人患病,與抗體檢測,即考驗有多少人曾經感染病毒但已痊癒,兩套數據合併變成一套數字。疾控中心早前證實報道。

哈佛大學教授Ashish Jha表示,病毒檢測的目的是了解感染人數,而抗體檢測就像透過倒後鏡觀察,強調兩種檢測是呈現完全不同的信息。

