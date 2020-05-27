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調查：港企數據加密高於全球　雲端成未來趨勢

科技 19:00 2020/05/27

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nCipher Security大中華區副總裁戴文忠表示，港企使用加密技術的比例是最高的地區之一，有六成受訪港企制定統一的加密計劃或策略，高於全球的平均水平。

在家工作成新冠疫情下的新常態，同時令企業更加關注如何保護數據及相關的加密策略，數據安全解決方案供應商nCipher Security，與研究機構Ponemon Institute今（27日）聯合發布《2020香港加密趨勢研究》，指出港企使用加密技術的比例是最高的地區之一，有六成受訪港企制定統一的加密計劃或策略，高於全球的平均水平。

nCipher Security大中華區副總裁戴文忠表示，有72%受訪者將保護客戶個人資料視為首要任務，為採用數據加密技術的主要推動力，其次則為保護知識產權（70%），兩者均比全球平均水平高出18%。 

該研究共訪問了來自17 個市場或地區、於不同行業工作的，共6,457名資訊科技專業人員，當中包括：香港、澳洲、南韓、台灣、英國、美國、荷蘭及瑞典等地。

其中與全球同業相比，港企在加密知識產權（本港：68%；全球：49%）、醫療保健資料（本港：66%；全球：25%）及客戶數據（本港：52%；全球：44%）的比例較高。

由於雲端技術於本地市場中較廣泛應用，戴文忠指出，有81%受訪者表示正在或計劃在未來12至24個月，透過雲端運算服務來處理機密敏感資料或機密數據。

＞＞＞【網絡安全】黑客自動化攻擊　科技業首當其衝

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欠缺主導部門負責加密策略

調查又顯示，加密技術使用的增長令企業在金鑰管理上面臨更多的挑戰，其中約六成港企認為加密金鑰管理相當困難，原因主要包括沒清晰界定其擁有權（73%）及金鑰管理工具不足（57%）。另有23%受訪者表示，沒有任何一個部門負責主導加密策略。

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責任編輯：張寶燕

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