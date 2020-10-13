【可持續發展】嘉民集團「The Rambler」開幕　到底有幾特色？

嘉民集團全新裝修的「The Rambler」員工餐廳正式開幕。 餐廳配備完善及現代化設施，自助點餐機、用膳區、24小時茶水間等一應俱全。此外，餐廳有三大食物區，包括「亞洲美饌」、「歐陸風味」及「輕營」提供多款新鮮健康菜單，讓客人安坐餐廳享用或外賣。

近年不少企業著重可持續發展，而這亦是「The Rambler」的經營方針，舉例說，餐廳會將把食物捐贈至全港有需要的社群。嘉民集團大中華區行政總裁夏偉奇（Kristoffer Harvey）表示：「The Rambler餐廳的開業對嘉民集團以及嘉民領達中心的客戶及其員工來說是令人鼓舞及重要的里程碑。嘉民承諾在業務中不斷改善社區的生活質素及推動可持續發展，悉心打造如The Rambler般突破傳統的設施和空間，正正是貫徹集團承諾的實證。同時，我們亦透過轉贈食物管理環境風險，為本地社區盡一分力。」

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