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【品味家居】港灣豪庭411呎輕工業風單位　1房變2房迎接BB出世

股樓投資 17:06 2020/05/29

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為共組家庭和迎接新生命出生，戶主邀請設計師重新改造單位，風格走輕工業風，既有工業風的型格，又不會太粗獷。單位由原先的1房變成2房，小朋友和大人都可以各有自己的私人空間，滿足長遠的房間需要及提升各人的私隱度。設計上亦加入不少隱藏式設計，例如拉趟式書枱和摺疊式餐桌，令小小的單位也充滿空間感。

單位風格走輕工業風。(受訪者提供)

項目面積： 411平方呎
項目地址： 大角咀港灣豪庭
完工日期： 2020
設計室： Deco Farmer Studio
設計師： Heiman Chan

單位位於大角咀港灣豪庭，實用面積411呎，但實際室內空間為只有326呎，除了2個大人和1個小朋友外，戶主養了一隻「毛孩」。

為分隔開毛孩和小朋友，設計師在客廳裝設了拉趟式的矮身趟摺門。(受訪者提供)

設計師在廚房外面設計了摺疊式餐桌。(受訪者提供)

客廳的空間感在設計後變得更大。(受訪者提供)

為了減輕空間的壓迫感，設計師將原來的密閉式廚房改成開放式，打通了客廳、玄關、露台及走廊的位置，暢順地貫穿整個室內空間，櫥櫃也用上輕明亮的白色和淺木色。

原有設計只有1房，而且感覺擠迫。(受訪者提供)

原有廚房本來為獨立空間。(受訪者提供)

而小朋友房就用上採光度高的落地條子玻璃趟門，以及透光的格仔屏風設計，讓光線提亮了整個空間，感覺更加開揚亦可以適當地保留私隱度，再考慮到戶主的毛孩和孩子的需求，客廳上裝設了拉趟式的矮身趟摺門，好讓主人可以按需要分隔孩子與毛孩兩者的空間。

開放式廚房「麻雀雖小、五臟俱全」。(受訪者提供)

客廳另一邊小小的書桌。(受訪者提供)

孩子房間以黑色格子門窗分隔。(受訪者提供)

為了滿足男女戶主的生活習慣和各種用途，團隊也於家中的不同位置 構思 及 採用了不同的收納機關，例如：鞋櫃位置的隱藏式座位、飯廳位置的拉趟式書枱和摺疊式餐桌等等。這些配置都大大提升了家居的空間使用率和靈活性，同時亦不會增強家居的壓迫感。

孩子房設計簡單，以保留更大的靈活性。(受訪者提供)

主人房放了雙人床和梳妝台。(受訪者提供)

廁所走平實的風格。(受訪者提供)

在燈光設計方面，設計師採用了溫柔、溫馨的烏絲燈泡，配搭可調節燈制，來調較家居的光暗，風格則採用了輕工業風元素貫徹了整個空間，包括粗糙質感的木皮、黑灰色和灰色及格仔、條子花紋玻璃並加入透白的飾櫃，讓整個家感覺更和諧及安穩。

設計師採用了溫柔、溫馨的烏絲燈泡，配搭可調節燈制，來調較家居的光暗。(受訪者提供)

 

撰文 : 黎海怡

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