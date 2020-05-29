【品味家居】港灣豪庭411呎輕工業風單位　1房變2房迎接BB出世

上一篇文章
【新冠肺炎】疫情爆發前銷毀10億口罩 法國總統馬克龍民望急挫
為共組家庭和迎接新生命出生，戶主邀請設計師重新改造單位，風格走輕工業風，既有工業風的型格，又不會太粗獷。單位由原先的1房變成2房，小朋友和大人都可以各有自己的私人空間，滿足長遠的房間需要及提升各人的私隱度。設計上亦加入不少隱藏式設計，例如拉趟式書枱和摺疊式餐桌，令小小的單位也充滿空間感。
項目面積： 411平方呎
項目地址： 大角咀港灣豪庭
完工日期： 2020
設計室： Deco Farmer Studio
設計師： Heiman Chan
單位位於大角咀港灣豪庭，實用面積411呎，但實際室內空間為只有326呎，除了2個大人和1個小朋友外，戶主養了一隻「毛孩」。
為了減輕空間的壓迫感，設計師將原來的密閉式廚房改成開放式，打通了客廳、玄關、露台及走廊的位置，暢順地貫穿整個室內空間，櫥櫃也用上輕明亮的白色和淺木色。
而小朋友房就用上採光度高的落地條子玻璃趟門，以及透光的格仔屏風設計，讓光線提亮了整個空間，感覺更加開揚亦可以適當地保留私隱度，再考慮到戶主的毛孩和孩子的需求，客廳上裝設了拉趟式的矮身趟摺門，好讓主人可以按需要分隔孩子與毛孩兩者的空間。
為了滿足男女戶主的生活習慣和各種用途，團隊也於家中的不同位置 構思 及 採用了不同的收納機關，例如：鞋櫃位置的隱藏式座位、飯廳位置的拉趟式書枱和摺疊式餐桌等等。這些配置都大大提升了家居的空間使用率和靈活性，同時亦不會增強家居的壓迫感。
在燈光設計方面，設計師採用了溫柔、溫馨的烏絲燈泡，配搭可調節燈制，來調較家居的光暗，風格則採用了輕工業風元素貫徹了整個空間，包括粗糙質感的木皮、黑灰色和灰色及格仔、條子花紋玻璃並加入透白的飾櫃，讓整個家感覺更和諧及安穩。
撰文 : 黎海怡