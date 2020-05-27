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【遙距營商計劃】有機店申D-Biz拓網上生意　選供應商非單看價錢

商業 17:36 2020/05/27

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遙距營商計劃（D-Biz）現正接受網上申請，有中小企指，除了看供應商價錢外，亦會考慮供應商過往完成過的項目證明等。（資料圖片）

遙距營商計劃（D-Biz）於本月18日起接受網上申請，吸引不少中小企申請。有機產品商店Organic Plus創辦人陳廷章表示，將於本周五遞交表格，現時已向3間參考名單內的供應商要求報價，除了價錢之外，他亦會考慮供應商過往完成過的項目證明、服務範圍及質素等，認為較大及商譽良好的供應商，或有助提高申請成功率。

【遙距營商計劃】D-Biz助港商「疫」市攻網銷　4步驟完成申請程序（附申請教學）

陳透露，他會申請3個項目，範疇包括網上營商、網上客戶服務和推廣、數碼支付 / 流動裝置零售管理系統。因疫情下消費者網購需求增加，公司網店今年1月至4月的銷售，較去年同期升2至3成，因此希望投資更多發展網上生意。他補充，暫時準備相關資料的過程不困難，故沒有委託顧問公司申請。

有機產品商店Organic Plus創辦人陳廷章表示，將於本周五遞交表格。（資料圖片）

【中小企教室】 D-Biz 5月18日接受申請　有什麼需要留意？

他期望，透過 D-Biz資助每個方案開支約5萬至10萬元，即3個方案合共15至30萬元，以更新網站，增加更多產品資料、開發流動銷售系統（POS）等、市場推廣等。

【遙距營商計劃】中小企申請D-Biz攻網銷　哪些供應商可選？

記者：朱悅瀅

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