【港股分析】國安法殺到　高息股都企唔住腳

本港疫情逐漸受控，高中學生今日（27日）亦復課，本以為低迷已久的經濟有機會從疫情中恢復。不過兩會上周公布會在本港推行港版國安法，投資者信心受動搖，多類港資股股價均走弱。其中以息率高見稱的房產信託基金（REITs），股價近期持續走弱，龍頭股領展（00823）今日再跌2.7%，收報58.8元，再次跌至近期低位。

此外，外資亦擔心香港營商環境或出現變化，市場憂慮往後會有撒資情況，寫字樓需求有機會減少，一直有穩定收入的辦公室收租REITs，股價也受到影響。坐擁朗豪坊辦公大樓，及花園道3號辦公室物業收租的冠君產業信託（02778），今日跌近4.3%，收報3.6元，就算現價息率超過7厘，以月內至今累跌逾20%計，完全是賺息蝕價。

其他房託股亦無一倖免地有沽壓，置富產業信託（00778）跌超過3%，收報6.6元，泓富產業信託（00808）亦跌逾1.3%。

房託板塊近期受壓，主要與市場對本港前景看淡有關，加上社會活動仍然持續，零售行業年內也難再重現過去幾年的高峰，行業估值需要作出重估。故此，領展現價息率雖然重返4厘以上，但技術上股價曾出現裂口下跌，跌穿支持位，短期或會繼續尋底。



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