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【滙豐不派息】128億強積金資產持滙豐、渣打　財庫局：無意更改現行發鈔安排

金融經濟 17:16 2020/05/27

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財經事務及庫務局局長許正宇表示，目前全港共有259個強積金基金持有滙豐及渣打股票，涉資約128億元，佔強積金總資產的1.5%。

滙豐 （00005） 及渣打集團 （02888） 暫停派息，財經事務及庫務局局長許正宇表示，目前全港共有259個強積金基金持有滙豐及渣打股票，涉資約128億元，佔強積金總資產的1.5%。他又指，本地3間發鈔行的安排一直運作暢順，金管局無意作出改變。

許正宇書面回覆議員提問，披露截至今年3月底止，共有259個強積金基金持有滙控及渣打的股票，涉及強積金資產128億元，佔總資產1.5%。

但他表示，強積金是展線投資，即使個別強積金基金價格因個別事件影響，而有短期基金價格波動，強積金計劃成員應聚焦於基金的長遠表現。

許正宇：個別銀行會否遷冊全屬商業決定

對於有意見指，滙豐及渣打既為本地發鈔行且在港擁大量業務，港府應藉此審視該行在本地金融業的角色，並採取措施吸引其遷冊回港。

許正宇表示，發鈔行須符合一系統嚴格要求，如美元儲備、鈔票儲存、分配及保安等，由於現行安排一直運作暢順，金管局並無計劃作出改變。

他續指，香港是國際銀行中心，全球首100大銀行中，有逾70間在港營業，超過29間跨國銀行在港設置地區總部。政府歡迎國際金融機構選擇在香港註冊成立，並以香港為總部，惟個別銀行是否選擇以香港為全球總部屬其商業決定。

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