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神準大摩策略師憂港社運升溫 四度降恒指目標價

金融經濟 13:22 2020/05/28

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大摩亞洲及新興市場股票策略部主管郭強盛（Jonathan Garner）團隊近年屢準確地預測港股後市及升跌轉角。

中美摩擦升溫，加上本港近日社會運動重燃，摩根士丹利周三調低恒指目標價，由原本的23500點，降9.4%至21300點，以反映指數成分股涉及本土業務的盈利影響，為今年第四度降價。

大摩周三調低恒指目標後，恒指今日再跌逾300點，走勢與大摩預測的近似。大摩亞洲及新興市場股票策略部主管郭強盛（Jonathan Garner）近年多次準備預測恒指的走勢，連續多年獲得《機構投資者》周刊的全亞洲研究團隊排行榜中，在股票策略中排名第一。

相關文章：【經人評論】大摩又中！上周看淡恒指一周後到價

郭強盛指，雖然繼續在新興市場及亞太區（日本除外）指數中「重倉」中資股，但面對中概股潛在退市及香港社會運動發展的不明朗因素升溫，因此決定減低主動風險暴露的部分，由250點子降至75點子。

恒指成分股16%收入與香港市場關連大

本港經濟受到新型冠狀病毒疫情後，經濟已較金融危機時更差，而社會運動重來將進一步削弱本港經濟前景，港滙遠期貶值亦意味投資者對於香港本土資本市場及流動性出現憂慮，基於恒指成分股約16%收入與本土市場息息相關，因此將恒指目標價再降至21300點。

現時MSCI中國指數未來12個月市盈率折讓約3.2%，反映估值相對吸引，加上流動性問題中長期可解決，中國亦逐步走出疫情影響，因此不會調低MSCI中國指數評級至「持有（Equal-weight）。

相關文章：【熊市來臨】大摩削恒指目標價9%　最熊見18900點

香港股票 新興市場 疫情 經濟 A股 市盈率 恒生指數 MSCI中國指數 港滙 增持

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