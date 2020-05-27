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【泰國疫情】延長緊急狀態至6月底 港人遊泰仍要等

環球社會熱點 17:32 2020/05/27

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泰國政府内閣宣布將緊急狀態延長至6月底，旅遊局更預計要到今年第4季才正式開放讓旅客入境。

全球多國的新冠肺炎疫情逐漸有放緩趨勢，泰國的單日病例增幅已接近一個月維持於單位數。但泰國政府内閣仍宣布將緊急狀態延長至6月底。另外，泰國宣布禁止所有國際商業航班入境泰國至6月底，旅遊局更預計要到今年第4季才正式開放讓旅客入境，港人要前往泰國旅遊料仍要等候一段日子。

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泰國的新冠疫情於最近一個月持續緩和，自5月5日起，該國的單日新增病例一直維持於單位數。泰國共有3,054人確診，其中57人死亡。活躍病例（未痊愈病例）有59宗，佔整體病例約1.9%，反映疫情已大幅受控。

泰國政府内閣周二（26日）通過，延長國家緊急狀態至6月底。泰國民航局發布臨時禁令，限制所有國際商業航班入境，直至6月30日，遣返航班則不受限。

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泰國旅遊局長素巴頌（Yutasak Supasorn）指，何時放寬讓旅客入境取決疫情。他更表示：

我認爲最早也要到今年第4季，才會看到遊客回歸。

（I think at the earliest, we may see the return of tourists could be the fourth quarter of this year.）

他更強調當局對疫情仍處於高度戒備狀態，即使容許旅客入境，也不會一次過向旅客全面開放國家。他指出，泰國可能會限制部分疫情未受控地區的旅客入境，或限制他們遊覽的地區。

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據悉，由泰國國家安全委員會秘書長Somsak Rungsita主持的小組會於周三（27日）舉行會議，研究應否展開解封的第3階段措施，及將宵禁限制放寬至凌晨4時。

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責任編輯：鄭錦玲

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