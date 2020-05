【泰國疫情】延長緊急狀態至6月底 港人遊泰仍要等

▲ 泰國政府内閣宣布將緊急狀態延長至6月底,旅遊局更預計要到今年第4季才正式開放讓旅客入境。

全球多國的新冠肺炎疫情逐漸有放緩趨勢,泰國的單日病例增幅已接近一個月維持於單位數。但泰國政府内閣仍宣布將緊急狀態延長至6月底。另外,泰國宣布禁止所有國際商業航班入境泰國至6月底,旅遊局更預計要到今年第4季才正式開放讓旅客入境,港人要前往泰國旅遊料仍要等候一段日子。

泰國的新冠疫情於最近一個月持續緩和,自5月5日起,該國的單日新增病例一直維持於單位數。泰國共有3,054人確診,其中57人死亡。活躍病例(未痊愈病例)有59宗,佔整體病例約1.9%,反映疫情已大幅受控。

泰國政府内閣周二(26日)通過,延長國家緊急狀態至6月底。泰國民航局發布臨時禁令,限制所有國際商業航班入境,直至6月30日,遣返航班則不受限。

泰國旅遊局長素巴頌(Yutasak Supasorn)指,何時放寬讓旅客入境取決疫情。他更表示:

我認爲最早也要到今年第4季,才會看到遊客回歸。

(I think at the earliest, we may see the return of tourists could be the fourth quarter of this year.)

他更強調當局對疫情仍處於高度戒備狀態,即使容許旅客入境,也不會一次過向旅客全面開放國家。他指出,泰國可能會限制部分疫情未受控地區的旅客入境,或限制他們遊覽的地區。

據悉,由泰國國家安全委員會秘書長Somsak Rungsita主持的小組會於周三(27日)舉行會議,研究應否展開解封的第3階段措施,及將宵禁限制放寬至凌晨4時。

