Netflix《雙層公寓》木村花離世 日本擬修例遏網絡欺凌

曾參演Netflix戀愛實境節目《雙層公寓》的日本女子摔角新星木村花，上周六（23日）疑因網絡欺凌自殺身亡。日本政府計劃修例，針對在網絡上發表惡意評論的人，加速公開發帖者的訊息，以遏止網絡欺凌。惟有意見擔心，這變相打壓言論自由和侵犯個人私穩。

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根據目前的法規，一旦案件進入司法程序，與被告相關的很多訊息都不允許公開。日本政府尋求公開欺凌者的姓名、電話號碼等。總務大臣高市早苗在記者會中指出，要有效遏止網絡欺凌、向受害者伸出援手，需妥善運用公開欺凌者資料的機制。

總務省去年收到約5000宗關於網上誹謗和惡意中傷的諮詢，今年4月設立專家小組討論事宜，木村自殺一事，料成為修例討論的焦點。

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《網絡運營商責任限制法》允許受害者要求網絡運營商等，公開欺凌者的資料，但運營商以「侵犯權利」、「情況不明」為由，拒絕大部分申請。

若受害者在未獲得相關資訊的情況下便提告，很大機面臨提告失敗。因此，專家小組建議簡化公開資料程序，以及擴大可公開資料的範圍，相信更易鎖定欺凌者。

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▲ 曾參演Netflix戀愛實境節目《雙層公寓》的日本女子摔角新星木村花，上周六（23日）疑因網絡欺凌自殺身亡。

記者：鄧燕君