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【Google復工】辦公室維持10%使用率　員工7月輪流上班

科技 17:15 2020/05/27

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Google行政總裁皮查（Sundar Pichai）稱，該公司將於7月6日陸續開放辦公室，員工會分批復工，但辦公室的使用率只會維持10%。

新冠肺炎疫情有所緩和，Google總部所在地加州，早前政府放寬工作場所的限制條件並逐步復工。Google近日推出新指引，計劃7月起陸續重開辦公室，惟大多數員工將繼續在家工作，可能持續到2020年底。

Google行政總裁皮查（Sundar Pichai）周二（26日）於官網發文稱，該公司將於7月6日陸續開放辦公室，但其使用率只會維持10%，即安排員工有限度輪流上班，大概每兩星期一天，目標是9月份比例能提高到30%。同時，需要上班的員工將於6月10日前收到通知，如果個別員工有意上班，亦可與部門上司聯絡。

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早於疫情爆發初期，Google已是首批要求所有員工在家工作的公司，當時曾告知員工不能報銷食物或健身室費用，加上供應短缺，一度無法找到足夠的手提電腦供新員工使用。不過，皮查宣布，公司將為員工提供最多1000美元（約7750港元）的補貼，以協助他們購買在家工作的設備，如站立式辦公枱或符合人體工程學的椅子等。

他強調，辦公室的工作環境將與以前不同，「我們將有嚴格的衛生和安全措施，以確保遵守公共衛生指引及社交距離，故辦公室的外觀和感覺均大大不同。」

Google是眾多科企中，對辦公室復工的呼聲最高之一，其他則將在家工作變成長遠政策。Twitter行政總裁Jack Dorsey本月12日向員工發電郵稱，容許員工永久在家工作，且在9月前不會重開辦公室。此外，Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）亦表示，該公司將陸續開放遙距職位空缺，並允許現有員工申請長期在家工作，預料未來5至10年內，有一半員工採取在家工作方式。

責任編輯：姚慧儀

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