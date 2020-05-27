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【旅遊復興】加速轉型　綫上旅社中介平台突圍

商業 19:17 2020/05/27

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疫情過後，愈來愈多旅客從光顧傳統的旅行社，轉移到綫上旅行社或其他旅遊中介平台預訂旅遊產品。（資料圖片）

新冠肺炎疫情全球大流行，重創全球旅遊產業。隨着國際旅遊人口驟降，中國內地大多數中小型旅遊業者正面臨空前危機。不過有危就有機，內地傳統及新興旅遊業者，也相繼提出自救方案，在疫情下加速升級轉型。

【旅遊寒冬】疫情後旅遊業出現「新常態」　短期內難復甦

【旅遊寒冬】至尊假期結業　約1100名旅客受影響

疫情過後，愈來愈多旅客從光顧傳統的旅行社，轉移到綫上旅行社或其他旅遊中介平台預訂旅遊產品，特別是順應年輕一代消費群的趨勢下，各大OTA（Online Travel Agent）紛紛擴大市場份額，而傳統旅行社無疑面臨着重大的挑戰和機遇。

無接觸營運興起　減病毒傳播

酒店方面，2018年，阿里巴巴就在杭州推出全國首間自動化酒店FlyZoo Future Hotel，當中展示了酒店業各種嶄新科技，包括人工智能、機器人、雲科技和大數據等。而且，愈來愈多酒店在疫情期間採用「無接觸」營運模式，確保減少人與人之間的接觸，減低病毒傳播的機率。

此外，由於住客減少，酒店亦致力擴展其他收入來源，例如透過美團等外送平台，提供餐飲服務給非酒店住客；又有部分酒店在疫情期間推出特別工作套餐，或提供食材予餐廳或外送平台作銷售用途。同時，酒店和綫上旅行社亦開始拓展零售業務，在綫上售賣各地方特產，例如攜程的「全球購服務」。

【疫市營商】疫情影響航空業　卡塔爾航空3大策略自救

【新冠肺炎】航空業受重擊　起碼待2022始恢復

而新興旅遊業開始透過線上直播來與顧客互動及帶動銷售，觀眾更可在直播期間獲得各種折扣和旅遊套票的優惠，又有酒店透過舉辦線上雲端派對，與來自世界不同角落的顧客持續交流、建立連繫。

記者：施雯雯

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