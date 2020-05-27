【旅遊寒冬】疫情後旅遊業出現「新常態」　短期內難復甦

▲ 有業界人士認為，旅遊業至少要承受數月、甚至一年的經濟重創，長期影響或有可能持續至明年。（資料圖片）

新冠肺炎疫情席捲全球，同時亦為旅遊業帶來前所未有的衝擊，各國採取封關、隔離措施，更令全球旅遊業近乎停頓。有業界人士認為，旅遊業至少要承受數月、甚至1年的經濟重創，長期影響或有可能持續至明年。國際諮詢機構歐晰析企業管理諮詢（OC&C）早前就以問卷方式，調查疫情後中國旅遊業的發展，希望進一步了解疫情對消費者行為的影響。

是次研究於4月初開始，涵蓋近700位休閒和商務旅客意見，當中34%消費者已開始計劃日後的旅行。不過，世界衞生組織則警告，新冠肺炎很可能永遠不會消失，就如愛滋病一樣，恐怕將會改寫日後的旅遊常態。

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根據世界旅遊業理事會（WTTC）的預測，全球旅遊行業的失業人數將超過1億人，其中的四分之三在G20國家。該理事會行政總裁Gloria Guevara Manzo指出，僅在4月份，旅遊業的失業人數就增加2,500萬。而受內地旅客支出減少的影響，預料疫情導致全球旅遊帶來最少220億美元（約1,705億港元）損失。

歐晰析大中華區的聯席合夥人郭思賢（Steven）表示，相信是次旅遊業的復甦時間將比過往的SARS或MERS更長；而對比休閒旅遊，商務旅遊市場預計需要更長時間才可恢復至正常水平。

人多風險高 旅客傾向自由行

研究又指，在疫情過後預計消費者的旅遊習慣將有所改變，旅遊目的地、交通工具、酒店等旅遊設施的公共衞生安全將成為旅客首要考慮。此外，旅客亦會較傾向選擇短途旅程，而以健康大自然為主題的旅遊和自由行將會愈來愈普遍，成為未來旅遊的新趨勢。

事實上，內地已逐漸恢復經濟活動，但到目前為止，與公司利潤及投資的大幅增長相比，商務旅行尚未恢復至預期水平。盡管經濟在復甦，但隨着視像會議等技術漸趨成熟，減少了部分商務旅遊的需求以及商業信心在全球範圍內尚未完全恢復，商務旅行預算仍受一定限制。

另一方面，46%休閒旅遊消費者表示，在旅行上的開支將維持不變，但在未來6個月會更傾向留在國內旅遊。由於目前仍集中處理區內的疫情，估計需要較長時間恢復，外遊人數預料會在年末才來明顯上升。疫情過後，預計中短途的亞洲目的地，以及部分受疫情影響較少的歐洲國家，如日本、新加坡、法國和土耳其等，在疫情後將更受中國旅客歡迎。

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內地市場方面，因應長期留家抗疫，消費者更着重健康及親近大自然，因此日後計劃旅遊時，亦較傾向挑選低健康風險的旅遊目的地，如麗江、青島和成都等。為了避免人群聚集，更多中國旅客將以自由行的方式旅遊。根據攜程及中國旅遊研究院的調查顯示，約63%的被訪者在疫情後偏好自由行或私人旅行團，可見旅客仍然對參加大型旅行團存有戒心，認為人群聚集存在較高風險。

記者：施雯雯