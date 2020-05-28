【財經人話】龔成曾月入8千　5年儲百萬「錢滾錢」達財務自由

8年前，財經界KOL龔成初次接受訪問，在《經濟日報》中分享成功心得，近日他回顧起往事，在其Facebook專頁上再次談及8年來的點滴。

龔成年少時於公屋長大，踏入社會後做銀行工，最初月入8000元，其後加至萬多元，在踏出社會工作的第一天，他已定立了一個每月儲蓄一萬元的目標，由於初時正職月入僅8000元，所以他初期要做兼職幫補來達標。憑著儲蓄及投資，他成功在5年內累積到100萬，幾年後將財富滾存至數百萬，並獲得基本的財務自由。

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龔成在文中指出，住公屋「從不覺得自己窮」，反而令他更努力向上，深明賺錢不易，寧靠自己賺錢購買自己想要的，也不靠家人資助，小時候就開始構思、鑽研各式「賺錢大計」，18歲開始就不斷閱讀不同書籍、報讀相關課程、分析和閱讀公司年報，提升投資回報。在財務自由後，他辭去銀行工，當時正職人工也只是16000元。

當金融海嘯來臨，市場處恐慌期，股市正在大平賣，龔成曾經一個月只用700元，盡最大的努力慳錢，希望可以「掃平貨」錢滾錢，他指出當天的投資現已有數倍回報。

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龔成由一個平凡的香港80後，搖身一變成為著名的財經書作者、曾出版11本書，Facebook專頁粉絲有14萬人，更不時開股票班另闢財路，學生人數逾3000人。

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