事隔9年 美國凌晨載人重返太空 發射全程這裏看

▲ 美國事隔9年載人重返太空 SpaceX載人龍飛船準備發射升空

美國準備於香港時間周四（28日）凌晨，將2名太空人發射上太空。這會是穿梭機2011年退役以來，美國首次載人航天發射。美國重新載人上太空，任務由民營航天企業SpaceX載人龍飛船（Crew Dragon）負責。這也是SpaceX首次載人航天發射，可說是SpaceX 2002年成立至今風險最大、最為重要的任務。

（直播影片在文章下方）

SpaceX載人龍飛船預定於美東時間周三下午4時33分（香港周四清晨4時33分），於佛羅里達州卡納維拉爾角（Cape Canaveral）航天發射場升空。飛船預計會在軌道飛行10多小時，然後與國際太空站匯合及對接。

今次任務名稱為「Demo-2」（示範2）。載人龍飛船會載住2名美國太空總署（NASA）航天員，分別是53歲指令長赫爾利（Douglas Hurley）、49歲操作手本肯（Robert Behnken）。今次都會是2人的第3次太空飛行。

▲ NASA航天員Robert Behnken (左) 及Douglas Hurley會乘座Space載人龍飛船，前往國際太空站

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假如今次任務成功，會意味美國重新掌握載人航天能力。美國最後一架穿梭機阿特蘭蒂斯號2011年7月退役以來，美國太空人都要乘坐俄羅斯聯盟號飛船上太空。

「Demo-2」任務也象徵載人航天發射性質出現重大轉變。美國以及所有具有載人航天能力國家，歷來任務都是由國家主導，火箭和航天器由國家負責研發。

載人龍飛船則會是首架由私人市場研發、投入應用的載人航天器，對載人航天商業化和太空旅遊都有重要啟示。

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不過，載人龍飛船能否順利如期發射，還要視乎天氣。美國空軍評估佛州發射場一帶天氣後，判斷今次任務有60%機會如期發射。備用發射窗口則要等到本周六及周日。

SpaceX首次載人航天任務，會在NASA TV、美國自然歷史博物館、美國廣播公司等YouTube頻道直播：

NASA TV（24小時不停播放）

美國自然歷史博物館（直播於香港凌晨1時開始）

美國廣播公司與國家地理頻道（直播於香港凌晨3時開始）

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責任編輯：方圓之