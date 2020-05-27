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【新里程碑】航空運輸商業化 SpaceX明日進行首個載人任務

環球政經 16:34 2020/05/27

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由Tesla行政總裁馬斯克創辦的美國加州航天科技公司SpaceX於本周三，美國東岸時間下午4時33分（即香港時間28日凌晨4時33分）正式啓動前往（International Space Station，簡寫ISS）的航天任務。

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這次計劃由NASA與SpaceX聯手合作，利用獵鷹 9 號（Falcon 9）火箭將Doug Hurley 和 Bob Behnken 兩名太空人升空，預計 19 個小時之後停靠在國際太空站。到達太空站後，兩名太空人會與太空站的機組人員進行研究，並協助維護太空站。這次計劃也象徵著載人航天運輸走向商業化，有關企業將可以向政府以及任其他機構出售太空旅行服務。

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除了代表航天運輸商業化之外，是次航天任務也是美國自2011年7月終止太空梭計劃後，第一次使用非俄羅斯研發的火箭，將太空人送上太空，有雙重意義。

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撰文 : 歐高榮

美國 Tesla SpaceX

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