被嘲戴口罩 拜登反批特朗普大男人主義

美國疫情持續,民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)周一戴上太陽眼鏡和黑色口罩,向陣亡將士獻花,此舉疑遭美國總統特朗普(Donald Trump)嘲笑。拜登反指特朗普是傻瓜,又斥特朗普是錯誤的「大男人主義」。

拜登周一攜同太太出席陣亡將士紀念日活動,並戴上全黑口罩、金絲框太陽眼鏡,只剩雙眉和額頭展露人前。

霍士新聞評論員休姆(Brit Hume)在Twitter轉載拜登戴口罩的圖片,並寫道:「這或能讓我們理解為何特朗普不願意在公開場合戴口罩。」而隨後特朗普也有轉發這條帖文。

拜登接受美國有線電視新聞網絡(CNN)訪問時,批評特朗普的行為是擺出「錯誤的大男人姿態」(falsely masculine),而這種行為的代價是葬送了許多人的性命。

拜登表示:

「他是個傻瓜,以這種方式說話絕對就是個傻瓜。我的意思是,全球每個頂尖的醫生都在說,你在身處人群中時,應該戴上口罩。」

(He's a fool, an absolute fool to talk that way. I mean every leading doc in the world is saying you should wear a mask when you're in a crowd.)

特朗普周二亦否認自己有嘲笑拜登,表示自己沒有原因要這樣做。白宮新聞秘書麥肯內尼(Kayleigh McEnany)亦表示,特朗普並沒有羞辱任何人。

麥肯內尼又指,奇怪的是,拜登在地下室站在妻子旁邊時沒有戴上口罩,但在戶外與他人保持社交距離時卻戴上口罩。

