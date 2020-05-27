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被嘲戴口罩 拜登反批特朗普大男人主義

環球社會熱點 15:59 2020/05/27

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被嘲戴口罩 拜登反批特朗普大男人主義

美國疫情持續，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）周一戴上太陽眼鏡和黑色口罩，向陣亡將士獻花，此舉疑遭美國總統特朗普（Donald Trump）嘲笑。拜登反指特朗普是傻瓜，又斥特朗普是錯誤的「大男人主義」。

拜登周一攜同太太出席陣亡將士紀念日活動，並戴上全黑口罩、金絲框太陽眼鏡，只剩雙眉和額頭展露人前。

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霍士新聞評論員休姆（Brit Hume）在Twitter轉載拜登戴口罩的圖片，並寫道：「這或能讓我們理解為何特朗普不願意在公開場合戴口罩。」而隨後特朗普也有轉發這條帖文。

拜登接受美國有線電視新聞網絡（CNN）訪問時，批評特朗普的行為是擺出「錯誤的大男人姿態」（falsely masculine），而這種行為的代價是葬送了許多人的性命。

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拜登表示：

「他是個傻瓜，以這種方式說話絕對就是個傻瓜。我的意思是，全球每個頂尖的醫生都在說，你在身處人群中時，應該戴上口罩。」

（He's a fool, an absolute fool to talk that way. I mean every leading doc in the world is saying you should wear a mask when you're in a crowd.）

特朗普周二亦否認自己有嘲笑拜登，表示自己沒有原因要這樣做。白宮新聞秘書麥肯內尼（Kayleigh McEnany）亦表示，特朗普並沒有羞辱任何人。

麥肯內尼又指，奇怪的是，拜登在地下室站在妻子旁邊時沒有戴上口罩，但在戶外與他人保持社交距離時卻戴上口罩。

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特朗普不戴口罩情有可原？友台護航：看拜登就明白

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責任編輯：楊心悅

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