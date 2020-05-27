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【兩會2020】郭炳聯籲適度放寬港人在大灣區購買的金融及外滙限制

金融經濟 15:57 2020/05/27

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郭炳聯稱，當前港人赴大灣區置業面臨三個問題。

全國政協委員、新鴻基地產（00016）主席兼董事總經理郭炳聯在兩會提案中建議，適度放寬對港人赴大灣區購房的金融及外滙限制，為港人在大灣區置業提供更多便利。

郭炳聯指，由於粵港跨境資金流通及按揭成本不一，放寬購房的金融及外滙限制，一方面為港人在大灣區內地購房匯款提供「綠色通道」，不再受香港到內地固定每日8萬元人民幣的滙款限制，資格審核由相關部門把關，確保資金安全和專款專用，一方面可進一步便利香港居民在港申請按揭貸款購買內地房產，且提供港幣和人民幣兩種結算方案供選擇。

現時大灣區內地9市放開港澳居民購房限制，郭炳聯稱，當前港人赴大灣區置業面臨三個問題，一是香港居民向內地滙款存在實際困難；二是內地按揭政策不一且門檻較香港高；三是香港居民只能在港開設級別較低的內地銀行賬戶。

因此，他建議，由粵港澳大灣區建設領導小組牽頭，成立由三地相關部門組成的「港澳居民赴大灣區內地置業統籌協調小組」，統籌大灣區內各市的購房政策，協調各市在落實購房滙款、按揭、貸款等系列具體問題。

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