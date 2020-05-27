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業主賣樓移民　劈價100萬沽啟德嘉匯

股樓投資 16:27 2020/05/27

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市場憂慮，中美關係進一步惡化，加上香港經濟前景未明，促使部分業主賣樓移民。美聯陳維進說，啟德嘉匯2座高層A室，實用面積509平方呎，上月底以1,160萬元連租約放售，由於業主準備移民，最終減價100萬元，以1,060萬元賣出單位，呎價約20,825元。雖然業主減價賣樓，惟帳面仍賺約146.6萬元。

值得留意的是，繼去年社會事件後，市場近期再錄賣樓移民成交。看淡樓市者認為，香港或再掀移民潮，只要愈來愈多人劈價賣樓移民，樓價便會下跌。事實上，據移民顧問說，近期查詢明顯增多。不過，與上一個移民潮不同，普遍業主不願賣樓，傾向出租單位，以租金補貼移民後的生活。更重要的是，有移民顧問坦言，移民愈來愈難，若資金少，又無專業技能，選擇其實不多，雖然查詢多了，惟有能力移民者不多。

相關文章：無視政經變數　新盤照旺場　樓市無懼世事變改？

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撰文 : 柳家平

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