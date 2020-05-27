美國黑人疑遭「跪殺」 4警察被革職（有片）

▲ 美國黑人遭白人警察壓頸後死亡 4警被革職（有片）

美國明尼蘇達州一名黑人遭白人警員用膝頭壓頸，送院後證實死亡。涉事的4名警員全部被革職，被指使用過分武力，警方承諾徹查事件；聯邦調查局（FBI）已介入調查。事件在當地引起公憤，大批民眾上街抗議。市長形容事件恐怖，並對黑人社區致歉。

由途人拍攝的片段可見，46歲黑人男子弗洛伊德（George Floyd）周一（26日）被捕時，雙手鎖上手銬，被一名白人警員用膝蓋壓着他的頸，長達7分鐘。他多次哭訴「求你，我無法呼吸」，但不獲理會。

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弗洛伊德的家人透過律師發表聲明，指摘警員種族歧視、濫用過度且不人道的武力。共和黨議員奧馬爾（ Ilhan Omar）認為，涉事的警員必須負法律責任。

明尼阿波利斯市警長指，涉事的4名警員已是「前員工」。市長弗雷（Jacob Frey）確認，4人被革職，並指事件不人道，需尋求公義。

警方稱，當日接報有人使用偽鈔，但疑犯在被捕過程中企圖反抗，於是將他制服。有片段顯示，途人嘗試與警員理論，稱弗洛伊德已無法動彈，甚至無反應，應先放開他。

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不過，警員待救護車到場後，才放開弗洛伊德，弗洛伊德送院後證實死亡。有傳媒找到的閉路電視，但當中看不到警方所指的「反抗」。弗雷其後稱，警方的聲明不準確，又說「在美國，身為黑人不應等同判處死刑」。

事件惹當地民眾不滿，重提2014年一名黑人在紐約市被捕後死亡的案件：警員逮捕他時，勒住他脖子，該黑人其後死亡。當地民眾要求為弗洛伊德平反，包圍警察大樓。警方施放多枚催淚彈，驅散人群。

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記者：鄧燕君