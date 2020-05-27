【體育用品股】滔搏逆市抽高　交銀：仲可以升多一成

▲ 交銀國際消費行業研究主管呂浩江與團隊發表報告，重申滔搏「買入」評級，更予目標價12.4元，相當於滔搏潛在升幅尚有14%

港股反彈後回吐，下跌幅度接近200點。不過，擁有內需概念、周一公布了業績的體育用品股滔搏 （06110） ，卻逆市攀升，截至下午約3時半，漲約4.6%，報10.88元。交銀國際消費行業研究主管呂浩江與團隊發表報告，重申滔搏「買入」評級，更予目標價12.4元，相當於滔搏潛在升幅尚有14%。

呂浩江認為，滔搏截至2月止財政年度的純利只有4.7%增長，確實較坊間預期的7%遜色，但目前來看，投資者較關注的是滔搏復甦趨勢。他引述管理層說法，指體育用品市場迅速恢復，儘管5月仍要提高貨品折扣幅度，但銷售額按年計已恢復正增長，並預計下半年銷量和折扣水平將恢復正常，形容滔搏恢復快過預期。

呂浩江續稱，滔搏獲得了品牌商「充分支持」，證明了其戰略價值，相關支持包括：（1）取消部分明年首季期貨訂單、（2）退回舊產品、（3）通過品牌津貼，「大規模去庫存」、（4）延長信貸期限。

考慮到滔搏目前數碼化銷售額佔比較疫情爆發之前仍高4至15個百分點，相信滔搏「不會因品牌商的直接營銷（DTC）而失去優勢」，因應滔搏銷售和營運資金效率、利潤率與回報、與品牌的長期戰略合作關係，以及網店關注度龐大，故看12.4元。

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