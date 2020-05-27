領展暑期實習生名額　今年增至65個

▲ 領展資產管理有限公司人力資源總監吳婉芬（Phyllis）表示，公司今年宣布擴大暑期實習生計劃，增加招聘名額，並以旗下公司員工的子女為主要對象。（黃建輝攝）

新冠肺炎疫情下，市場招聘步伐減緩，部分企業減少畢業生及實習生招聘數目，求職者挑戰增加。領展今年宣布擴大暑期實習生計劃，將實習名額由去年的30個增加至65個，但今年只供旗下員工、服務營辦商的子女，以及城大環境保育學生參與。

領展資產管理有限公司人力資源總監吳婉芬（Phyllis）稱，領展每年都會舉辦暑期實習生培訓計劃，今年宣布增加招聘數目，將實習名額增至65個。該公司考慮到疫情期間，年輕一代面臨求職困難，希望提供更多實習機會，為學生增加職場競爭力。

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過來人分享 面試時放鬆自己

現就讀理大測量學系的梁宏正，曾於去年6月至8月獲聘為領展暑期實習生，他指去年面試分為兩部分，一部分為考核電腦軟件相關知識，另一部分為實體面試會談。

他分享，應徵者在面試過程中毋須太過於拘謹，應放鬆表現自己，因面試前，考官已大致了解應徵者個人技能，只需在面試交談中表達自我，增加考官的印象及認識，有助日後實習的工作編配。他又提到，應徵者需要事前了解公司經營理念及定位，清楚個人興趣專長，並根據學科選擇適合的工作。

他指出，因自身攻讀測量學系，對房地產等業務感興趣。去年他於領展的租務部門實習，每日需到不同地區，走訪各零售店舖、車仔檔等租戶，並了解每一區租戶組合是否符合需求，如何作出改善。他表示，實習內容對於自身科目的學習有很大幫助，更可從過程中領會公司商業策略，如何根據不同地區特性，制定發展策略。他稱，透過參與實習計劃，有效增加實際的工作知識，現時他更獲續聘為領展的兼職員工。

▲ 現就讀理大測量學系的梁宏正認為，應徵者在面試時切忌過於緊張，並事前對公司定位及理念有基本了解，可增加求職勝算。（黃建輝攝）

今年領展的實習生，上班時間為早上9時至下午6時，每月將享有8,000至9,000元薪酬。吳婉芬表示，對於實習生要求，申請人需符合基本大學學歷條件，並具備自我學習能力、持開放態度、擁有與團隊互動學習的能力。

因應疫情影響，商業機構的人才招聘意慾減弱，招聘行為趨向嚴謹。吳婉芬提醒，求職者不論應徵哪類型工作，最重要的是展現良好的溝通技巧，「以往面試大多數偏向一對一的溝通模式，現時很多大型公司舉行小組面試，面試形式多元化，小組討論過程中，發言最多的一位，公司未必會認為是最適合的人選。」

▲ 吳婉芬提醒，求職者不論應徵哪類型工作，最重要的是展現良好的溝通技巧。

記者：李寶如